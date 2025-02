Le secrétaire d’État américain à Riyad avant les négociations sur l’Ukraine

Lors de sa première visite depuis sa prise de fonction, le secrétaire d’État américain, Marco Rubio, est arrivé à Riyad, la capitale saoudienne, dans le cadre de sa tournée régionale, qu’il a commencée lundi en Israël.

À son arrivée à l’aéroport international King Khalid de Riyad, il a été accueilli par le vice-ministre des Affaires étrangères pour les protocoles, Abdulmajid Al-Samari.

Plus tard, le ministre des Affaires étrangères saoudien, le prince Faisal bin Farhan, a reçu son homologue américain, et ils ont examiné les relations bilatérales ainsi que les moyens de les renforcer pour servir les intérêts des deux pays. Ils ont également discuté des développements régionaux et internationaux et des efforts en cours à ce sujet. L’ambassadrice saoudienne aux États-Unis, la princesse Reema bint Bandar bin Sultan, le prince Musab bin Mohammed Al-Farhan, conseiller du ministre des Affaires étrangères pour les affaires politiques, et l’ambassadeur Dr. Saud Al-Sati, vice-ministre des Affaires étrangères pour les affaires politiques, étaient présents lors de cette rencontre.

Le responsable américain discutera avec les officiels saoudiens des relations bilatérales, de la coopération régionale et des efforts pour faire avancer la stabilité et la paix dans la région.

Le conseiller à la sécurité nationale américain, Mike Waltz, ainsi que l’envoyé de Trump au Moyen-Orient, Steve Witkoff, sont arrivés à Riyad lundi après-midi.

La visite de Rubio, Waltz et Witkoff intervient alors que des négociations sur l’Ukraine débutent ce mardi à Riyad, en préparation du sommet attendu entre les présidents américain Donald Trump et russe Vladimir Poutine.

Le site d’actualités « Axios » a rapporté que des responsables de haut niveau des États-Unis et de la Russie se rencontreront en Arabie saoudite mardi.

Selon « Axios », la rencontre entre les responsables américains et russes portera sur les moyens de mettre fin à la guerre russo-ukrainienne et sur la préparation du sommet entre les présidents Donald Trump et Vladimir Poutine, avec Rubio, Waltz et Witkoff représentant les États-Unis.

« Axios » a également suggéré que la délégation russe serait dirigée par le ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov. Cela correspond aux informations de la presse russe, notamment le journal « Kommersant », qui a rapporté dimanche soir que des négociations sur l’Ukraine avec la participation d’une délégation russe commenceraient mardi à Riyad.

D’après le département d’État américain, les réunions de Rubio avec les principaux responsables de la région auront pour effet de renforcer les intérêts de Washington concernant la coopération régionale, la stabilité et la paix. Elles se concentreront également sur la libération des Américains et d’autres otages détenus par le Hamas, sur les progrès réalisés vers la deuxième phase de l’accord de cessez-le-feu à Gaza, ainsi que sur la lutte contre les activités déstabilisatrices menées par le régime iranien et ses alliés.

Le ministère des Affaires étrangères saoudien a exprimé, vendredi, son soutien à l’organisation d’un sommet entre les présidents américains Donald Trump et russe Vladimir Poutine dans le royaume. Il a salué l’appel téléphonique du 12 février entre Trump et Poutine, ainsi que l’annonce de la possibilité d’un sommet en Arabie saoudite, confirmant les efforts constants du royaume pour parvenir à une paix durable entre Moscou et Kiev, efforts qu’il a initiés dès le début de la crise. Lors de son appel avec les présidents Poutine et Zelensky du 3 mars 2022, le prince héritier Mohammed bin Salman a exprimé la volonté de Riyad de contribuer à une solution politique menant à une paix durable.

De son côté, la porte-parole du département d’État américain, Tammy Bruce, a déclaré aux journalistes à Riyad lundi que la rencontre prévue avec la délégation russe mardi serait une suite à la conversation téléphonique entre les présidents Trump et Poutine.

L’ancien envoyé américain pour le processus de paix au Moyen-Orient, Dennis Ross, a confirmé que le sommet américain-russe prévu à Riyad reflétait l’intérêt des parties pour la négociation sur la guerre, un développement notable en l’absence de toute négociation à ce sujet depuis 2022.

Ross a indiqué dans des déclarations au « الشرق الأوسط » que la participation du prince Mohammed bin Salman à ce sommet montre une « relation de confiance » avec les présidents Trump et Poutine, soulignant que Riyad a maintenu de bonnes relations avec toutes les parties du conflit, créant ainsi un environnement propice et en faisant un lieu logique pour accueillir les négociations.