Le prince héritier saoudien rencontre le secrétaire d’État américain à Riyad

Le prince héritier et Premier ministre saoudien, Mohammed ben Salmane, a reçu lundi à Riyad le secrétaire d’État américain, Mark Rubio, à la veille de discussions sur l’Ukraine.



En visite dans la capitale saoudienne, Rubio prépare les réunions préliminaires du mardi, visant à organiser les dossiers du sommet à venir entre les présidents américain Donald Trump et russe Vladimir Poutine. Ce sommet fait suite à leur accord pour engager des pourparlers de paix sur l’Ukraine, en présence du prince Mohammed ben Salmane.



Au cours de son séjour, le responsable américain échangera avec les autorités saoudiennes sur les relations bilatérales, la coopération régionale et les initiatives visant à renforcer la stabilité et la paix au Moyen-Orient.



La visite de Rubio coïncide avec l’ouverture des discussions sur l’Ukraine à Riyad, une étape préparatoire au sommet entre Donald Trump et Vladimir Poutine.



D’après le département d’État américain, ces rencontres avec les dirigeants régionaux visent à promouvoir les intérêts américains en renforçant la coopération, en consolidant la stabilité et en œuvrant pour la libération des Américains et autres otages détenus par le Hamas. Elles aborderont également l’avancement de la deuxième phase du cessez-le-feu à Gaza et la lutte contre les actions déstabilisatrices de l’Iran et de ses alliés.



L’Arabie saoudite a exprimé son soutien à l’idée d’accueillir ce sommet et a salué, dans un communiqué, l’appel téléphonique du 12 février 2025 entre Donald Trump et Vladimir Poutine, annonçant la possibilité d’une rencontre entre les deux dirigeants sur son sol.