Le prince héritier saoudien rencontre le ministre russe des Affaires étrangères

Le prince Mohammed ben Salmane, prince héritier d’Arabie Saoudite et président du Conseil des ministres, a accueilli Sergueï Lavrov, ministre des Affaires étrangères de la Russie, en visite à Riyad pour des négociations américano-russes.



Des discussions ont eu lieu aujourd’hui, mardi, au palais d’Al-Dir’iya, à Riyad, entre les États-Unis et la Russie, sous l’égide de l’Arabie Saoudite, visant à renforcer les relations bilatérales. Le ministère américain des Affaires étrangères a qualifié ce sommet de « progrès significatif ».



Ces entretiens, auxquels ont participé le ministre saoudien des Affaires étrangères, le prince Faisal ben Farhan, et le conseiller à la sécurité nationale, M. Musaed al-Aiban, s’inscrivent dans la volonté du royaume de rapprocher les positions entre les États-Unis et la Russie et de promouvoir la sécurité et la stabilité à l’échelle mondiale.