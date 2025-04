« Le président menteur ? » : un journal kényan révèle les erreurs de Ruto concernant le commerce avec le Soudan

4o mini

Le journal kényan « Standard » a suscité une large controverse ce mercredi après avoir titré sa première page « Le président menteur ? »

en faisant référence aux déclarations du président kényan William Ruto concernant la reprise du commerce avec le Soudan, lesquelles ont été par la suite démenties par le gouvernement soudanais.



Malgré l’escalade de la crise au Soudan et l’imposition d’un embargo sur de nombreux produits, y compris le thé kényan, le président Ruto a insisté dans ses déclarations que les exportations de thé kényan vers le Soudan se poursuivaient normalement.



Les déclarations du président et le démenti du Soudan

Dans une interview publiée récemment, le président kényan a confirmé que le commerce avec le Soudan dans le secteur du thé se poursuivait, soulignant que le Soudan continuait d’importer du thé en provenance du Kenya malgré la situation difficile dans le pays. Cependant, cette déclaration a provoqué une réaction rapide et sévère du gouvernement soudanais qui a formellement démenti les propos de Ruto.



Dans un communiqué officiel de son ministère des Affaires étrangères, par l’intermédiaire de son ambassade à Nairobi, Khartoum a précisé que les exportations de thé kényan avaient complètement cessé depuis que le gouvernement soudanais avait décidé, le 11 mars dernier, d’imposer un embargo total sur les importations en provenance du Kenya après l’organisation à Nairobi d’une conférence par les Forces de soutien rapide et leurs alliés pour annoncer un gouvernement parallèle soudanais.



Le ministère des Affaires étrangères soudanais a ajouté dans son communiqué : « Depuis le 11 mars, aucune cargaison de thé en provenance du Kenya n’a été reçue, et cet arrêt concerne toutes les cargaisons de thé qui étaient exportées par les ports soudanais. »



Dans son communiqué, le gouvernement soudanais a exprimé son étonnement face au fait que le président kényan n’ait pas vérifié ces informations avant de faire ses déclarations.



Le commerce entre le Kenya et le Soudan

Le commerce entre le Kenya et le Soudan a connu d’importantes fluctuations ces dernières années, notamment après le début du conflit au Soudan. Le thé kényan représentait une part importante des exportations vers le Soudan. Cependant, les données officielles du Conseil du thé kényan montrent qu’avec le début du conflit au Soudan, les exportations de thé kényan ont été suspendues en raison des perturbations des activités commerciales et des approvisionnements dans les deux pays.



Alors que Ruto a insisté sur le fait que le commerce avec le Soudan se poursuivait, ni le gouvernement kényan ni le Conseil du thé n’ont fourni de données soutenant ces affirmations, ce qui a soulevé des questions sur la source de ces informations, que de nombreux observateurs ont qualifiées d’inexactes, ce qui pourrait nuire à la crédibilité du gouvernement kényan.



Le différend exacerbe la crise politique

Le démenti du gouvernement soudanais des déclarations du président Ruto n’a pas été une simple réponse diplomatique, mais fait partie d’une série d’événements reflétant les tensions croissantes entre les deux pays. Le commerce entre le Kenya et le Soudan est une partie importante de la relation économique bilatérale, qui a été fortement affectée par le conflit interne au Soudan.



Alors que le Kenya dépendait auparavant du Soudan comme marché principal pour ses exportations agricoles, ce conflit a créé une situation de confusion et de doutes sur l’avenir des relations économiques entre les deux pays.



La crise intérieure au Kenya

L’article publié par « Standard » met également en lumière l’impact des déclarations présidentielles sur la situation intérieure du Kenya. Le journal se demande dans quelle mesure les informations fournies par le président sont fiables, surtout dans le contexte des grands défis économiques auxquels le Kenya est confronté, tels que le chômage, l’inflation et la récession dans plusieurs secteurs. Dans son éditorial, il s’interroge : « Si le président fournit de fausses informations sur des questions extérieures évidentes, comment les citoyens peuvent-ils avoir confiance dans les plans intérieurs du gouvernement ? »



Le journal a souligné qu’alors que de nombreux Kényans souffrent des conséquences des crises économiques, de telles déclarations pourraient aggraver la crise politique dans le pays, ce qui pourrait conduire à une perte de confiance des citoyens dans la direction du pays.



Des sources affirment que les déclarations du président Ruto sur le commerce avec le Soudan pourraient entraîner de nouvelles tensions dans les relations avec le Soudan à l’avenir, tandis que certains s’attendent à ce que le président Ruto fasse face à des répercussions politiques internes en raison de ces déclarations qui ne correspondent pas à la réalité sur le terrain au Soudan.