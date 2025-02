Le Petit Prince : une adaptation poétique portée par Hoël Le Corre, à découvrir à La Scala

L’œuvre intemporelle d’Antoine de Saint-Exupéry prend une nouvelle dimension sur scène grâce à une adaptation immersive actuellement jouée à La Scala jusqu’au 31 mars 2025. Ce spectacle, qui mêle poésie et innovation technologique, propose une relecture inédite du conte, portée par Hoël Le Corre, seule en scène, et accompagnée par la voix de Philippe Torreton en narrateur.

L’histoire du Petit Prince débute avec un aviateur, échoué dans le désert du Sahara, qui fait la rencontre d’un mystérieux enfant venu d’une autre planète. À travers son récit, le Petit Prince livre une réflexion touchante sur l’amitié, l’amour, la perte et les liens humains. Ce voyage initiatique, qui a marqué des générations, trouve ici une nouvelle résonance grâce à une mise en scène novatrice.

La magie opère notamment grâce au dispositif de magie augmentée conçu par Moulla, qui transforme la scène en un univers animé, entre projections et illusions, donnant vie aux paysages oniriques du conte. Cette scénographie moderne sublime le texte de Saint-Exupéry et plonge le public dans une expérience visuelle et sensorielle unique.

Actuellement en représentation à La Scala, Le Petit Prince est une invitation à redécouvrir ce chef-d’œuvre sous un nouvel angle, dans un spectacle où les émotions se mêlent à la technologie pour un moment de pure poésie. Une occasion à ne pas manquer pour petits et grands rêveurs.