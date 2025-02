« Le Kremlin » : Poutine prêt à négocier avec Zelensky « si nécessaire »

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré aujourd’hui (mardi) que le président russe Vladimir Poutine était prêt à engager des négociations avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky, « si nécessaire », tout en exprimant une nouvelle fois des réserves sur la légitimité de ce dernier en tant que président de l’Ukraine.



Il a précisé : « Poutine a dit qu’il serait disposé à discuter avec Zelensky si cela s’avérait nécessaire, mais les termes juridiques des accords doivent être discutés », faisant référence aux préoccupations de Moscou concernant la « légitimité » de Zelensky, dont le mandat prend fin officiellement en mai 2024, alors que la loi martiale en Ukraine depuis le début du conflit en 2022 empêche la tenue d’élections.



Peskov a ajouté que la question de l’adhésion de l’Ukraine à l’Union européenne relevait de la souveraineté du pays, précisant que la Russie n’interférerait pas dans cette démarche.



Toutefois, il a précisé que la position de la Russie était différente concernant l’adhésion de l’Ukraine à des alliances militaires, notamment l’OTAN.



Plus tôt dans la journée, des discussions ont eu lieu au palais d’Al-Dir’iyyah à Riyad, sous médiation saoudienne, entre les États-Unis et la Russie, visant à améliorer leurs relations bilatérales.



Ces pourparlers, auxquels ont participé le ministre saoudien des Affaires étrangères, le prince Faisal bin Farhan, et l’assistant al-Aiban, conseiller à la sécurité nationale, font partie des efforts du Royaume pour rapprocher les positions des États-Unis et de la Russie, tout en renforçant la sécurité mondiale.



Avant le début des discussions, qui pourraient préparer un sommet entre le président américain Donald Trump et son homologue russe, Kirill Dmitriev, président du Fonds souverain russe, a qualifié Trump de « solutionneur de problèmes ». Dmitriev a déclaré à Riyad : « Nous croyons que le président Trump et son équipe sont capables de résoudre les problèmes. Ce sont des personnes qui ont déjà traité avec succès plusieurs défis majeurs de manière rapide et efficace. »