Le Kremlin : nous voulons que les États-Unis nous contactent avant de commenter une trêve proposée

Le Kremlin a déclaré ce mercredi qu’il souhaitait que les États-Unis l’informent des résultats des discussions américano-ukrainiennes en Arabie saoudite avant de se prononcer sur l’acceptabilité du cessez-le-feu proposé par la Russie.



Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a indiqué aux journalistes qu’il n’excluait pas la possibilité d’un appel téléphonique entre les présidents Vladimir Poutine et Donald Trump, soulignant que cet appel pourrait être organisé très rapidement si nécessaire.



Mardi, les États-Unis et l’Ukraine ont annoncé dans un communiqué conjoint que Kiev avait accepté une proposition américaine de cessez-le-feu immédiat d’une durée de 30 jours, ainsi que des mesures en vue du rétablissement d’une paix durable après l’invasion russe, selon l’agence « Reuters ».



Le communiqué a ajouté que le cessez-le-feu proposé « pourrait être prolongé avec l’accord mutuel des deux parties et serait soumis à l’acceptation et à la mise en œuvre simultanées par la Russie. Les États-Unis informeront Moscou que la réciprocité de la part de la Russie est la clé pour parvenir à la paix ».