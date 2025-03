Le Kremlin : les préparatifs sont en cours pour un appel téléphonique entre poutine et trump demain mardi

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a annoncé que les préparatifs pour des discussions téléphoniques entre les présidents Vladimir Poutine et Donald Trump se poursuivent en vue d’un échange prévu demain mardi.



Peskov a déclaré : « Oui, c’est exact. Les préparatifs de cet appel pour demain mardi sont en cours. »



Interrogé sur l’ordre du jour de l’appel, Peskov a refusé de révéler des détails, affirmant : « Les discussions entre les deux présidents ne font l’objet d’aucune négociation préalable sur leur contenu. »



Trump a récemment annoncé son intention d’avoir une conversation téléphonique avec Poutine mardi 18 mars.



Il a déclaré : « Nous discuterons avec Poutine de la question des territoires et des centrales nucléaires en Ukraine… Une annonce pourrait être faite demain concernant la Russie et l’Ukraine. »