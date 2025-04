Le Kremlin annonce l’arrivée de l’émissaire américain Steve Witkoff en Russie

Le Kremlin a annoncé vendredi que l’émissaire américain Steve Witkoff est arrivé en Russie, selon l’agence officielle RIA Novosti, dans un contexte de rapprochement entre Washington et Moscou.

L’agence a rapporté les propos du porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov : « Oui, je confirme qu’il (Witkoff) est arrivé en Russie », ajoutant que Moscou annoncera ultérieurement si une rencontre est prévue entre les deux parties.

Witkoff a déjà rencontré à deux reprises le président Vladimir Poutine en Russie depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche.

Cette visite intervient au lendemain d’un échange de prisonniers entre les deux pays, alors que les deux puissances cherchent à améliorer des relations tombées à leur plus bas niveau depuis la guerre froide, à la suite de l’offensive militaire de Moscou en Ukraine.

Trump fait pression pour mettre fin à la guerre qui dure depuis plus de trois ans en Ukraine, mais il a récemment exprimé sa frustration à l’égard des présidents russe et ukrainien, Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky, qu’il accuse de bloquer des accords de paix potentiels.

Trump s’est dit « frustré et mécontent » de son homologue russe, notamment après que ce dernier a évoqué l’idée d’une « administration de transition » en Ukraine sans Zelensky dans le cadre d’un accord de paix.

Witkoff, un proche allié de Trump et ancien partenaire dans le secteur immobilier, a fait l’éloge de Poutine lors d’un entretien après leur deuxième rencontre en mars.

Il a déclaré que Poutine était un grand dirigeant et pas un homme mauvais .