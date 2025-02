Le Grand Rex sacré plus beau cinéma du monde par Time Out

Le Grand Rex, emblème du 7ᵉ art en plein cœur de Paris, vient d’être élu plus beau cinéma du monde par le magazine américain Time Out. Ce classement, qui met en lumière les 50 salles les plus majestueuses du globe, consacre l’iconique établissement du boulevard Poissonnière (IIᵉ arrondissement) après sa seconde place en 2020, où il s’était incliné face au Pathé Tuschinski d’Amsterdam. Cette année, le cinéma parisien devance son rival néerlandais ainsi que le Village East Cinema de New York, témoignant ainsi de son rayonnement international et de son importance dans l’histoire du cinéma.

Cette victoire s’explique en partie par la récente rénovation du Grand Rex, achevée en 2022 à l’occasion de son 90ᵉ anniversaire. La restauration de sa façade Art déco, fidèle au design d’origine de 1932 signé Auguste Bluysen, ainsi que la préservation de son immense salle de 2 400 places, ont su séduire les critiques. Time Out salue notamment son caractère unique et son influence sur le paysage cinématographique parisien, le décrivant comme un véritable phare pour les cinéphiles de la ville. Outre ses projections de films, le Grand Rex accueille également des concerts, spectacles et conférences, renforçant son statut de lieu culturel incontournable.

Trois autres cinémas parisiens figurent dans ce classement prestigieux. Le Champo (Ve) se hisse à la 10ᵉ place, tandis que le Studio 28 (XVIIIᵉ) occupe la 25ᵉ position et que le Cinéma du Panthéon (Ve), plus ancienne salle encore en activité dans la capitale, se classe 37ᵉ. Ce palmarès confirme l’ancrage de Paris comme l’une des capitales mondiales du cinéma, où tradition et modernité se mêlent pour offrir une expérience unique aux spectateurs.