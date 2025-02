Le Festival du Livre Africain de Marrakech : un succès qui se confirme

La troisième édition du Festival du Livre Africain de Marrakech (FLAM), tenue du 30 janvier au 2 février 2025, a confirmé son statut d’événement majeur de la scène littéraire africaine. Plus de 40 écrivains et penseurs se sont réunis autour de débats, cafés littéraires et rencontres, attirant des milliers de passionnés.

Les discussions ont exploré des thèmes variés : histoire africaine, postcolonialisme, identité. Des figures comme Felwine Sarr, Christiane Taubira et Mohamed Mbougar Sarr ont enrichi les échanges. Le festival a aussi mis en avant la parole des femmes, avec une leçon inaugurale marquante d’Ananda Devi et des débats sur l’afroféminisme.

Le FLAM s’engage également auprès de la jeunesse, avec des ateliers d’écriture et petits-déjeuners littéraires, offrant aux étudiants l’opportunité de rencontrer des auteurs et d’explorer la création littéraire. Une librairie éphémère a permis aux visiteurs d’acquérir les ouvrages des auteurs présents, renforçant ainsi la diffusion des littératures africaines.

Avec un public grandissant, le FLAM s’impose comme une plateforme essentielle pour la littérature africaine, célébrant sa diversité et son rayonnement international.