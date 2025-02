“La Servante écarlate” saison 6 : tout ce qu’il faut savoir sur l’ultime chapitre de la série culte

La révolution de June touche à sa fin. Après des années de lutte contre Gilead, la saison 6 de La Servante écarlate (The Handmaid’s Tale) s’apprête à offrir une conclusion haletante. Découvrez la date de sortie, le casting et les premières images de cette saison finale.

Une dernière saison attendue avec impatience

Après un suspense insoutenable à la fin de la saison 5, les fans de La Servante écarlate pourront bientôt découvrir la conclusion des aventures de June Osborne. Deux ans et demi après la diffusion du dernier épisode, la saison 6 sera disponible à partir du 8 avril 2025 sur Hulu aux États-Unis et probablement sur OCS en France.

Cette ultime saison promet d’être explosive. La plateforme Hulu a dévoilé une bande-annonce choc où l’on peut entendre June prononcer ces mots :

“Ils nous ont donné des uniformes, et nous sommes devenues une armée.”

Alors que la rébellion contre Gilead atteint son paroxysme, June devra faire face aux conséquences de ses choix et à la lutte pour la liberté.

Un casting fidèle et des personnages en pleine évolution

Les acteurs emblématiques de la série seront de retour pour ces derniers épisodes :

• Elisabeth Moss (June Osborne),

• Yvonne Strahovski (Serena Joy),

• Bradley Whitford (Commandant Lawrence),

• Ann Dowd (Tante Lydia),

• Max Minghella (Nick),

• O.T. Fagbenle (Luke),

• Samira Wiley (Moira),

• Madeline Brewer (Janine).

Elisabeth Moss ne se contentera pas de jouer le rôle principal : elle réalisera également quatre épisodes, dont les deux premiers et les deux derniers. Un défi qui s’annonce de taille pour l’actrice primée aux Emmy Awards.

Que réserve cette saison 6 ?

À la fin de la saison 5, June prenait la fuite avec sa fille Nicole à bord d’un train, tandis que son mari Luke était arrêté. Par un coup du sort, elle retrouvait Serena Joy à bord du même train, avec son bébé Noah.

Dans les premières images de la saison 6, June semble être retournée à Gilead, vêtue de l’uniforme rouge des Servantes. La révolution est en marche, et les tensions sont plus vives que jamais :

• June et la résistance: toujours en lutte contre le régime totalitaire, elle devra décider jusqu’où elle est prête à aller pour détruire Gilead.

• Serena Joy: après avoir été rejetée par Gilead et le Canada, elle tentera de reconstruire son influence et de protéger son fils.

• Nick et Lawrence: le Commandant Lawrence et Tante Lydia devront assumer les conséquences de leurs choix passés, tandis que Nick joue un double jeu en tant qu’espion pour les États-Unis.

• Moira et Luke: en dehors de Gilead, ils continueront de mener la rébellion.

Le showrunner Bruce Miller a confié qu’il voulait offrir une fin mémorable : “Je veux que chaque épisode soit fort, que chaque scène ait un impact. Si cela ne ressemble pas au grand final d’un show, ce n’est pas grave. Après tout, le début ne ressemblait pas non plus à un début de série.”

Miller a toutefois laissé sa place de showrunner pour cette dernière saison à Yahlin Chang et Eric Tuchman, afin de se consacrer au spin-off The Testaments, basé sur le roman de Margaret Atwood publié en 2019. Ce nouvel opus se déroulera 15 ans après La Servante écarlate et suivra trois personnages féminins, dont Tante Lydia.

Une sortie retardée par les grèves à Hollywood

Si les fans espéraient voir la saison 6 en 2024, la production a pris du retard en raison des grèves des scénaristes et des acteurs qui ont paralysé Hollywood l’année dernière. Finalement, le tournage a débuté en septembre 2024 et s’est achevé en février 2025.

En annonçant la fin du tournage, l’acteur O.T. Fagbenle (Luke) a publié une photo sur Instagram avec Elisabeth Moss et un message enthousiaste :

“La saison finale de The Handmaid’s Tale est dans la boîte. Ça arrive bientôt ! Vous avez des pronostics ?”