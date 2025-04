La science-fiction devient réalité, des robots miniatures pour administrer des médicaments à l’intérieur du corps humain

Alors que l’idée de petits robots capables de ramper à travers des décombres ou de circuler à l’intérieur du corps humain pour délivrer des médicaments semblait relever de la science-fiction, cette vision est aujourd’hui de plus en plus proche de la réalité.

Des chercheurs de l’Université d’État de Pennsylvanie dirigent une équipe internationale travaillant sur le développement de robots mous innovants, conçus pour être flexibles et capables d’interagir avec divers environnements, que ce soit à l’intérieur du corps humain ou dans des zones sinistrées, selon le site SciTech Daily.

Les robots mous: entre fiction et réalité

Contrairement aux robots rigides traditionnels, les robots mous sont fabriqués à partir de matériaux souples imitant les mouvements des êtres vivants, ce qui leur permet de s’adapter à des espaces étroits et complexes. Ils présentent un potentiel immense, aussi bien pour les opérations de recherche et de sauvetage que pour l’administration de traitements médicaux ciblés à l’intérieur du corps.

Défis technologiques

Malgré leur potentiel, l’intégration de capteurs et de composants électroniques dans ces systèmes mous représente l’un des plus grands défis.

Selon le professeur Huanyu Larry Cheng, l’un des chercheurs principaux du projet, l’enjeu majeur réside dans la capacité à rendre ces robots intelligents et capables d’interagir de manière autonome avec leur environnement, sans avoir besoin d’une intervention humaine constante.

Intégration de l’électronique flexible

La clé de l’évolution de ces robots réside dans l’incorporation de circuits électroniques souples, permettant une meilleure adaptation aux environnements complexes sans compromettre leur flexibilité. Les solutions proposées vont au-delà de l’amélioration de la mobilité ; elles visent également à éliminer les interférences électromagnétiques qui pourraient affecter le bon fonctionnement des composants électroniques des robots.

Applications concrètes : sauvetage et médecine

Les avantages des robots mous ne se limitent pas au secteur militaire ou industriel. Ils pourraient aussi jouer un rôle crucial dans le domaine médical.

Dans les opérations de sauvetage, ces robots pourraient se faufiler dans les décombres pour localiser des victimes coincées. En médecine, ils seraient capables de réagir à des changements de pH ou de pression à l’intérieur du corps, permettant une administration précise des médicaments ou la collecte d’échantillons.

Prochaine étape: des robots sous forme de pilules

L’une des pistes prometteuses sur lesquelles travaille l’équipe est le développement de robots-pilules à ingérer, capables de naviguer dans le système digestif pour détecter des maladies ou délivrer des traitements précisément là où c’est nécessaire. Cette technologie pourrait révolutionner les diagnostics et les thérapies, en réduisant considérablement le recours aux procédures chirurgicales traditionnelles.

L’avenir des traitements vasculaires

Avec les avancées technologiques, les chercheurs envisagent l’injection de ces robots dans le système vasculaire pour traiter les maladies cardiaques ou administrer des médicaments directement aux zones touchées. Ces applications ouvrent la voie à une nouvelle ère de médecine non invasive.

Bien qu’ils ne portent pas encore de nom officiel, ces robots mous représentent une véritable percée en matière de technologie médicale et de secours. Avec la poursuite des recherches et du développement, cette technologie est en passe de transformer la médecine moderne, en apportant des solutions non chirurgicales à des problèmes jusqu’ici considérés comme insolubles.