Le chef de la direction principale des opérations de l’état-major général des forces armées russes, Sergueï Rodskoï, a annoncé que les forces russes avaient repris plus de 800 kilomètres carrés de territoire à l’Ukraine dans la région de Koursk, à l’ouest de la Russie, selon l’agence « Reuters ».



Rodskoï a déclaré au journal « Krasnaya Zvezda » : « Plus de 800 kilomètres carrés ont été libérés, ce qui représente environ 64 % du territoire initialement occupé par l’ennemi (1 268 kilomètres carrés). »



Il a ajouté que la Russie progressait sur tous les fronts.



Cette annonce intervient après que le président russe Vladimir Poutine a affirmé, hier (mercredi), que ses forces étaient entrées de nuit sur le territoire ukrainien depuis la région de Koursk, selon les médias officiels, une affirmation démentie par l’Ukraine. Une offensive similaire dans le nord de l’Ukraine, en direction de la région de Soumy, constituerait une première depuis le retrait russe au printemps 2022.



Poutine a déclaré : « La dernière information que j’ai reçue il y a une heure seulement est que les combattants de la 810e brigade ont franchi cette nuit la frontière entre la Russie et l’Ukraine. »



L’agence « TASS » a rapporté que ces forces provenaient de la région de Koursk, où des combats font rage depuis l’été, après que les forces de Kiev ont repris quelques centaines de kilomètres carrés.