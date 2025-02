La Chine termine le forage du puits le plus profond d’Asie dans le désert du Xinjiang

La Chine a achevé le forage du puits le plus profond d’Asie, atteignant 10 910 mètres de profondeur, selon l’agence Xinhua, jeudi.



Le puits « Shenditaki 1 » est situé dans le bassin de Tarim, dans le désert du Taklamakan, au Xinjiang, à l’ouest du pays.



Ce forage a été réalisé par la China National Petroleum Corporation (CNPC) dans le cadre d’un projet scientifique visant à explorer des réserves de pétrole et de gaz, ainsi qu’à approfondir les recherches sur l’histoire géologique de la Terre et de son sous-sol.



Les travaux ont commencé le 30 mai 2023 et ont duré plus de 580 jours. Cependant, la progression a été plus rapide que dans tout autre projet de forage terrestre, atteignant les 10 000 mètres en un temps record.



Les derniers 910 mètres ont pris environ 300 jours à forer.