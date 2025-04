Kim Kardashian face à ses braqueurs : rendez-vous à Paris pour un procès hors normes

Huit ans après avoir été ligotée et braquée sous la menace d’une arme dans une résidence hôtelière parisienne, Kim Kardashian revient dans la capitale. Non pas pour défiler, mais pour témoigner. La star américaine sera présente en personne à la cour d’assises de Paris, le 13 mai prochain, pour affronter ceux qui ont orchestré l’un des plus spectaculaires braquages commis sur un particulier en France depuis vingt ans.

Une Fashion Week sous la menace

L’affaire remonte à la nuit du 2 au 3 octobre 2016. Venue assister à la Fashion Week, Kim Kardashian séjournait dans un discret hôtel particulier du 8ᵉ arrondissement. C’est là que cinq hommes, dont certains déguisés en policiers, l’ont surprise dans son appartement. Menacée d’une arme, ligotée, bâillonnée, puis enfermée dans sa salle de bains, la star a vécu un traumatisme que même ses récits médiatisés n’ont pas totalement exorcisé. Les malfaiteurs, méthodiques, avaient neutralisé la réception, fait le guet, pris la fuite à bord d’un véhicule déjà prêt. Leur butin : plusieurs pièces de joaillerie, dont une bague de 18,88 carats, pour un total de plus de six millions de dollars. Une partie seulement a été retrouvée. L’enquête avait révélé un gang de braqueurs “à l’ancienne”, rompus aux coups bien préparés, issus du grand banditisme traditionnel.

Un procès très attendu pour une victime de premier plan

Dix accusés seront finalement jugés dans cette affaire, sur les douze initialement renvoyés. L’un est décédé, un autre sera jugé séparément pour raisons médicales. L’audience s’ouvrira le 18 avril et s’étendra jusqu’au 23 mai. La présence de Kim Kardashian est confirmée par son avocat, Michael Rhodes. La star, selon lui, entend témoigner directement, dans le respect du droit français, et ne souhaite pas s’exprimer publiquement avant l’audience. Si son témoignage est attendu avec autant d’attention, c’est parce qu’il représente la parole d’une victime confrontée à la violence brute, mais aussi le retour sur scène d’une icône, cette fois sans filtre. Elle dira tout à la barre, mais rien de plus devant les micros. En attendant, la justice française s’apprête à juger un braquage digne d’un scénario hollywoodien, avec pour témoin principal l’une de ses actrices les plus réelles.