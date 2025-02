José Garcia fustige les politiques: « J’aimerais bien rentrer dans la tête de ces fous! »

Invité ce matin sur RTL, pour la sortie du film Dis-moi juste que tu m’aimes, avec Omar Sy et Vanessa Paradis, José Garcia a adressé un tacle au monde politique. L’acteur a en effet déclaré :

« Plus je vois le monde politique s’articuler, plus j’aimerais rentrer dans la tête d’un type, comme les fous furieux qu’on est en train de voir. Et des politique de tous les pays : Trump, comme ceux d’ici. J’aimerais voir la folie, l’articulation de folie qui s’installe quand on arrive au pouvoir. Et qu’est-ce que ça implique quand on est au pouvoir, de se dire que tout est possible et de ne plus avoir de notion du réél. »

Regardez José Garcia, ce matin sur RTL, s’en prendre au monde politique :