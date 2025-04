J.d. Vance Critique L’europe Et Appelle À Plus D’indépendance

Le vice-président américain J.D. Vance a récemment exprimé sa frustration envers les dirigeants européens, les accusant de maintenir l’Europe dans une position de « vassal permanent » des États-Unis en matière de sécurité et de commerce. Dans un entretien publié ce mardi 15 avril 2025, Vance a souligné que bien que l’Europe soit une alliée des États-Unis, elle doit prendre des mesures pour devenir plus indépendante, notamment dans la gestion de sa défense et de ses relations commerciales. Il a également répété les critiques de Donald Trump, qui exige des Européens qu’ils augmentent leurs dépenses pour la défense et mettent fin à une politique commerciale qu’ils jugent inéquitable.

La dépendance européenne à la sécurité américaine

Vance a dénoncé le fait que l’infrastructure de sécurité en Europe ait été largement subventionnée par les États-Unis, et a exprimé sa conviction que la plupart des pays européens, à l’exception de quelques-uns comme la France, le Royaume-Uni et la Pologne, ne disposent pas d’armées capables d’assurer leur propre défense. Il a également déclaré que cette situation ne favorisait ni l’Europe ni les États-Unis, et que les relations de sécurité devraient être réévaluées pour permettre à l’Europe de prendre davantage de responsabilité dans sa propre défense.

Lors de son discours à Munich en février, J.D. Vance avait déjà critiqué l’inaction de l’Europe face à l’immigration et à la menace croissante sur la liberté d’expression. Il avait aussi choqué en affirmant que pour garantir la sécurité de l’Ukraine, un accord économique avec les États-Unis serait plus efficace que l’envoi de troupes européennes. Cette déclaration a alimenté la polémique en Europe, mettant en lumière les divergences croissantes entre les États-Unis et leurs alliés européens sur les priorités stratégiques.

La position des États-Unis sur l’Ukraine et les relations économiques bilatérales

Vance a également exprimé son soutien à un accord économique bilatéral entre le Royaume-Uni et les États-Unis, estimant qu’il pourrait être bénéfique pour les deux pays. En ce qui concerne l’Ukraine, il a réitéré sa position en faveur d’une approche économique plutôt que militaire, soulignant qu’une Europe plus forte et plus indépendante aurait pu éviter certaines erreurs stratégiques, notamment la guerre en Irak en 2003. Cette vision souligne une volonté de repenser la relation transatlantique, où les États-Unis ne devraient pas être vus comme les garants permanents de la sécurité européenne.