Israël annonce l’envoi d’aides humanitaires aux druzes en syrie

Le ministère israélien des Affaires étrangères a déclaré, ce jeudi, qu’Israël avait envoyé de l’aide humanitaire aux Druzes en Syrie au cours des dernières semaines, marquant un autre signe de soutien d’Israël à cette minorité.



Le ministère a indiqué dans un communiqué : « Au cours des dernières semaines, 10 000 colis d’aide humanitaire ont été livrés aux Druzes dans les zones de conflit en Syrie. »



Le ministère a ajouté que les colis contenaient des produits de base tels que de l’huile, de la farine, du sel et du sucre, et que la plupart ont été livrés dans la province de Soueida, au sud de la Syrie, selon l’agence de presse « Reuters ».



Les Druzes sont une minorité religieuse arabe vivant en Syrie, en Israël, dans le plateau du Golan occupé et également au Liban.



De nombreux Druzes servent dans l’armée et la police en Israël, y compris pendant la guerre de Gaza, et certains ont occupé des postes élevés.



Depuis la chute de Bachar al-Assad, les dirigeants israéliens ont exprimé de profondes inquiétudes concernant les nouveaux dirigeants de la Syrie, appelant Tel Aviv à protéger les droits des minorités en Syrie, y compris les Druzes, selon l’agence de presse « Reuters ».



Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a déclaré cette semaine que les Druzes syriens seraient autorisés à entrer et travailler dans le plateau du Golan.



Des Druzes ont indiqué qu’un groupe d’environ 100 personnalités éminentes de la communauté druze syrienne devrait visiter le plateau du Golan ce vendredi.