INSOLITE – L’urine, un engrais d’avenir selon certains chercheurs. Une solution viable mais qui suscite le dégoût

Cela peut paraître surprenant, mais la collecte d’urine pour son utilisation comme engrais gagne en popularité grâce à ses avantages écologiques et économiques. L’urine, riche en azote, phosphore et potassium, offre une alternative naturelle aux engrais chimiques, dont la production est énergivore et contribue aux émissions de gaz à effet de serre.

L’urine contient des nutriments essentiels pour la croissance des plantes. En l’utilisant comme engrais, on peut réduire la dépendance aux engrais synthétiques et diminuer l’impact environnemental de l’agriculture. Des projets à petite échelle, comme ceux menés au Niger, ont démontré l’efficacité de l’urine pour fertiliser des cultures telles que le mil perlé.

Des initiatives communautaires et des instituts de recherche, tels que le Rich Earth Institute, promeuvent l’utilisation de l’urine comme engrais. Ils fournissent des guides et des outils pour collecter et utiliser l’urine de manière sécurisée dans les jardins domestiques. Ces projets visent à créer un système de fertilité en boucle fermée, où les nutriments des aliments consommés sont recyclés localement.

Séparer l’urine des autres eaux usées pourrait atténuer certains problèmes environnementaux, comme la pollution des cours d’eau par les nutriments excédentaires. En Suède, des études ont montré qu’un adulte produit suffisamment d’urine pour fertiliser 50 à 100 % des cultures nécessaires pour nourrir une personne, contribuant ainsi à un système de fertilité durable.

Malgré ses avantages, l’adoption de l’urine comme engrais fait face à plusieurs contraintes. Il est nécessaire de mettre en place des infrastructures adaptées pour collecter et stocker l’urine séparément des autres déchets. De plus, le facteur de « dégoût » peut freiner son acceptation à grande échelle.