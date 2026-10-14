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La déforestation mondiale recule de 15% en 2025, l’Afrique centrale à contre-courant

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La déforestation mondiale recule de 15% en 2025, l'Afrique centrale à contre-courant
La déforestation mondiale recule de 15% en 2025, l'Afrique centrale à contre-courant

La déforestation mondiale a reculé de 15% en 2025, selon une étude de référence publiée mercredi. Ce ralentissement marque une évolution sensible à l’échelle planétaire, portée par des politiques de préservation forestière plus strictes dans plusieurs régions. Les forêts primaires ont bénéficié d’une pression moins forte que les années précédentes.

L’Afrique centrale à la traîne

L’Afrique centrale fait exception à cette dynamique globale. La situation s’y est dégradée, avec une accélération de la destruction des massifs forestiers. Cette région concentre désormais une part croissante des pertes mondiales de couvert végétal, malgré les alertes répétées des organisations environnementales.

Les données publiées cette semaine offrent un tableau contrasté des efforts de conservation. Si certaines zones géographiques parviennent à inverser la tendance, d’autres restent exposées à une exploitation accrue des ressources forestières. L’enjeu climatique lié à ces forêts tropicales demeure central dans les négociations internationales.

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