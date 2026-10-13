SOCIÉTÉ Environnement

Baisse de 4,1% des émissions de gaz à effet de serre en France au premier semestre

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Baisse de 4,1 % des émissions de gaz à effet de serre en France au premier semestre
Baisse de 4,1 % des émissions de gaz à effet de serre en France au premier semestre

Les émissions de gaz à effet de serre en France ont diminué de 4,1 % au cours du premier semestre 2026. C’est ce qu’indique l’organisme chargé du suivi des rejets carbonés dans son dernier bilan publié ce mardi. Cette baisse marque un recul significatif des émissions nationales sur les six premiers mois de l’année.

Les prévisions pour l’ensemble de l’année 2026 tablent sur une diminution de 2,8 % des rejets carbonés à l’échelle nationale. Ce chiffre, moins marqué que celui du premier semestre, laisse entrevoir un ralentissement de la baisse dans les mois à venir. L’organisme de suivi n’a pas précisé les facteurs explicatifs de cette évolution.

Des prévisions revues à la baisse pour fin 2026

Cette tendance s’inscrit dans un contexte où la France cherche à réduire son empreinte carbone. Les résultats du premier semestre dépassent les attentes annuelles, ce qui pourrait influer sur les objectifs climatiques fixés par les autorités pour les prochaines années.

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