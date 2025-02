Gisèle Pelicot honorée par Time parmi les “Femmes de l’année 2025”

Gisèle Pelicot a été désignée parmi les “Femmes de l’année 2025” par le magazine Time, une distinction qui salue son courage et son engagement contre les violences sexuelles. Son refus du huis clos lors du procès des viols de Mazan, où son ex-mari a été condamné pour l’avoir droguée et livrée à des dizaines d’inconnus, a marqué un tournant dans la lutte pour la reconnaissance des victimes. Son choix d’affronter publiquement la justice a fait d’elle une figure de résilience et de résistance.

Le magazine américain met en avant “une femme ordinaire qui, face à l’horreur, a posé un acte extraordinaire”. Son histoire a suscité un immense élan de solidarité en France, où son visage a été affiché sur des fresques et des banderoles portant le message “Merci Gisèle”. Son combat a aussi inspiré des milliers de personnes à dénoncer les violences subies, renforçant la prise de conscience autour du consentement et de la justice pour les victimes.

Déjà reconnue parmi les “100 femmes les plus influentes” de 2024, Gisèle Pelicot rejoint d’autres figures emblématiques distinguées par Time, comme Nicole Kidman ou la gymnaste Jordan Chiles. Son combat laisse une empreinte durable, ouvrant la voie à un changement profond dans la perception et la prise en charge des violences sexuelles.