Formule 1 – Oscar Piastri et McLaren trop forts au GP du Bahrein

Pole position, victoire et meilleur tour en piste, Oscar Piastri a fait carton plein ce week-end au Bahrein. McLaren frappe fort avec également la troisième place de Lando Norris. Les jeunes loups foncent à l’assaut du titre mondial, privatisé ces dernières saisons par Max Verstappen.

Oscar Piastri n’a pas tremblé et signe sa deuxième victoire de la saison, 15 secondes devant George Russell (Mercedes), solide pour résister au retour de Lando Norris dans les derniers tours. L’Australien n’a jamais été réellement menacé pendant ce Grand Prix, alors même que la course a été relancée à 21 tours de l’arrivée. Il remonte à la deuxième place du classement des pilotes, à 3 points de son coéquipier Lando Norris.

« C’est un week-end incroyable ! Ça a commencé par les qualifications et on a fini le travail en course, avec style. Je ne remercierais jamais assez l’équipe de nous donner une voiture aussi performante« , s’est exprimé le vainqueur après la course.

Les premiers points de Pierre Gasly pour Alpine

Septième, le Français Pierre Gasly peut se montrer satisfait et annonce avoir « beaucoup d’espoir pour le reste de la saison« . Même s’il a été doublé dans le dernier tour par Max Verstappen, et que sa voiture a montré des signes de baisse de performance, le bilan général est très positif. Six points de gagnés…

« Perdre deux points dans le dernier tour, ce n’est pas plaisant. Mais il y a quand même beaucoup de positif à retenir de cette course. L’équipe a fait un super travail, une très bonne stratégie, de très bons arrêts. On était tout le temps performant« , résume Pierre Gasly.

🎙️"J'ai pas envie d'en parler" 😅



Malgré le dépassement de Max Verstappen dans le dernier tour, Pierre Gasly marque les premiers points d'Alpine cette saison ! ⭐️#BahrainGP #F1 pic.twitter.com/TP0SG88qLt — CANAL+ F1® (@CanalplusF1) April 13, 2025

Esteban Ocon se classe juste derrière, huitième, et marque quatre points pour Haas.

Le troisième français, Isack Hadjar (Racing Bulls), n’a pas eu cette chance et termine 14e. Charles Leclerc (Ferrari), 4e, figure juste devant son coéquipier Lewis Hamilton (5e).