— Florentino Pérez annonce le retour de José Mourinho au Real Madrid s’il est réélu

Le président sortant du Real Madrid a fait de José Mourinho l’une des promesses de sa campagne électorale. Le technicien portugais doit reprendre les commandes de l’équipe première en cas de victoire de Florentino Pérez lors du scrutin organisé dimanche 7 juin.

Un « oui » qui ne laisse aucun doute

Florentino Pérez a annoncé mercredi 3 que José Mourinho deviendrait le prochain entraîneur du Real Madrid s’il remportait l’élection présidentielle du club. L’annonce a été diffusée sur les réseaux sociaux de sa campagne, dans une courte vidéo où le Portugais apparaît vêtu aux couleurs du Real et répond simplement : « Oui ». Le retour n’est toutefois pas encore effectif. Il reste conditionné au résultat du vote des socios, prévu le 7 juin entre 9 heures et 20 heures à la Ciudad Real Madrid.

Mourinho, promesse centrale de la campagne

Le Real Madrid connaît sa première élection présidentielle disputée depuis 20 ans. Deux candidatures ont été validées : celle de Florentino Pérez, président sortant, et celle de l’entrepreneur Enrique Riquelme. Pérez avait convoqué ces élections en mai et annoncé qu’il briguerait un nouveau mandat avec son équipe dirigeante. En dévoilant le nom de Mourinho à quatre jours du scrutin, il place directement la question de l’entraîneur au cœur du choix soumis aux socios.

L’annonce a été faite au moment où Enrique Riquelme participait à l’émission espagnole El Hormiguero. Le candidat rival a présenté Rodri comme sa première recrue en cas de victoire, évoqué Erling Haaland parmi ses objectifs et annoncé son intention de confier un rôle de directeur sportif à Raúl.

Treize ans après, le retour du Special One se précise

José Mourinho a déjà entraîné le Real Madrid entre 2010 et 2013. En trois saisons, il a dirigé 178 rencontres et remporté une Liga, une Coupe du Roi et une Supercoupe d’Espagne. Son équipe avait notamment décroché le championnat 2011-2012 avec un total record de points. Le Portugais avait quitté Madrid à l’issue de la saison 2012-2013. Son retour ouvrirait donc un second passage sur le banc merengue, plus de 13 ans après son départ.

Depuis cette première expérience madrilène, Mourinho a entraîné Chelsea, Manchester United, Tottenham, l’AS Roma, Fenerbahçe et Benfica. Il a notamment remporté la Ligue Europa et la Coupe de la Ligue avec Manchester United, puis la Ligue Europa Conférence avec la Roma.

Une arrivée encore suspendue à la situation de Benfica

Mourinho est actuellement sous contrat avec Benfica jusqu’en juin 2027. Le club portugais l’avait nommé en septembre 2025, pour un retour vingt-cinq ans après son premier passage à Lisbonne. L’annonce de Pérez ne règle donc pas encore les modalités contractuelles d’un départ de Benfica. Aucune prise de fonction au Real Madrid ne pourra être considérée comme définitive avant la victoire éventuelle du président sortant et la résolution de la situation du technicien avec son club actuel.