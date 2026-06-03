— Accusé de trahison, Sardar Azmoun privé de Mondial avec l’Iran

Sardar Azmoun ne disputera pas la Coupe du monde 2026. L’attaquant de 31 ans ne figure pas dans la liste de 26 joueurs retenus par le sélectionneur Amir Ghalenoei pour le tournoi organisé aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Son absence est l’une des plus fortes surprises de la sélection iranienne : Azmoun compte 57 buts en 91 sélections et reste l’un des attaquants les plus importants de l’histoire récente de la Team Melli.

Une exclusion qui dépasse le terrain

Le joueur de Shabab Al-Ahli, aux Émirats arabes unis, avait déjà été écarté en mars pour les matchs de préparation contre le Nigeria et le Costa Rica. Le dossier avait pris une tournure politique après la publication, puis la suppression, d’une photo le montrant aux côtés de Mohammed ben Rachid Al Maktoum, dirigeant de Dubaï. En Iran, ce geste a été présenté par des voix proches du pouvoir comme un acte de déloyauté envers le pays.

Un retour réclamé, mais jamais acté

Malgré la polémique, l’hypothèse d’un retour a existé. Le vice-président iranien Abdolkarim Hosseinzadeh avait publiquement plaidé pour sa réintégration, en présentant ce rappel comme un geste d’unité nationale. Mais à quelques jours de la date limite de dépôt des listes, le président de la fédération iranienne, Mehdi Taj, avait déclaré ne pas avoir connaissance d’un rappel imminent. La liste finale a confirmé l’absence d’Azmoun.

Azmoun avait répondu par un message patriotique

Après sa mise à l’écart de la pré-liste, Azmoun avait publié un message affirmant son attachement à l’Iran et souhaitant du succès à ses coéquipiers pour la Coupe du monde. Il avait rappelé avoir toujours voulu jouer pour son pays et faire gagner la sélection iranienne, y compris après les accusations de déloyauté apparues autour de lui.

Taremi et Jahanbakhsh mèneront l’attaque

Sans Azmoun, l’Iran s’appuiera notamment sur Mehdi Taremi, 33 ans, et Alireza Jahanbakhsh pour porter son secteur offensif. La sélection iranienne doit installer son camp de base à Tijuana, au Mexique, avant de disputer ses trois matchs de groupe aux États-Unis : contre la Nouvelle-Zélande le 15 juin à Los Angeles, contre la Belgique le 21 juin dans la même ville, puis contre l’Égypte le 26 juin à Seattle.