Foire de Paris 2025 : immersion festive, artisanale et gourmande du 30 avril au 11 mai

La Foire de Paris revient au parc des expositions Porte de Versailles pour une édition 2025 qui promet d’en mettre plein la vue. Du 30 avril au 11 mai, ce rendez-vous populaire propose un tour du monde sans billet d’avion, dans un immense espace transformé en terrain de jeu géant, mêlant shopping, gastronomie, innovation et spectacles.

Un festival multiculturel et sensoriel au cœur de Paris

Durant douze jours, la Foire de Paris embarque les visiteurs dans un voyage entre continents grâce à son concept World in Paris. Chaque pavillon invite à la découverte d’un univers : spécialités culinaires sud-américaines, objets artisanaux africains, textiles indiens, confiseries des Outre-mer ou littérature asiatique… Plus de 500 artisans venus de 40 pays seront présents pour faire découvrir leur savoir-faire à travers démonstrations et rencontres.

Le Festival des Tropiques viendra ajouter une note festive à l’événement avec ses parades, spectacles de danse afro-caribéenne et concerts aux rythmes chaleureux. L’Esplanade des Régions fera, quant à elle, la part belle aux traditions françaises, de la Bretagne au Pays Basque, avec chants folkloriques, danses et dégustations de terroir.

Les nocturnes prolongeront la fête jusqu’à 22h, notamment celle du samedi 10 mai, avec une programmation éclectique allant de la K-pop au karaoké géant, en passant par la fameuse soirée Chronologic retraçant les tubes des années 1950 à 2010. Une ambiance conviviale renforcée par les food courts et bars en plein air.

Innovation, consommation responsable et services pratiques

Outre la découverte culturelle, la Foire de Paris reste un lieu de tendances et d’achats. L’espace Home & Co Paris rassemblera plus de 300 marques spécialisées dans l’aménagement intérieur et les équipements de la maison. Les visiteurs en quête d’inspiration y trouveront les dernières innovations, notamment les lauréats du label Révélation de l’année. Parmi eux : un abri de piscine collecteur d’eau de pluie (Abrideal), un adoucisseur d’eau intelligent (Culligan) ou encore un parement mural métallique au design contemporain (My Metal Factory).

Le Marché de la Seconde Main viendra compléter cette offre avec des objets, vêtements et accessoires issus de la récup’ ou de la réparation. Ateliers participatifs, démonstrations de produits et compétitions insolites (championnats de pizza, barbecue, beer pong…) animeront aussi les allées, pour petits et grands.

Côté logistique, la Foire de Paris met tout en œuvre pour une visite agréable : garderie, restauration variée, points infos, vestiaires et accès PMR sont prévus pour faciliter l’expérience des 400 000 visiteurs attendus.