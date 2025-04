Fin d’une époque: la célèbre chaîne Hooters, avec ses serveuses en rollers, dépose le bilan

La célèbre chaîne américaine de restaurants Hooters, emblématique pour son personnel exclusivement féminin vêtu d’un uniforme léger et en rollers, a annoncé son dépôt de bilan. L’entreprise, qui cumule une dette de 376 millions de dollars, prévoit de céder ses 151 établissements à deux groupes de franchisés basés en Floride et à Chicago.

Déjà affaiblie par l’inflation, la chaîne avait été contrainte, l’an dernier, de fermer plusieurs dizaines de ses restaurants. Malgré cette restructuration, Hooters entend poursuivre ses activités, tout en opérant un virage stratégique majeur. Fondée en 1983, l’enseigne a longtemps misé sur une image résolument sexy et provocatrice, souvent critiquée pour son uniforme jugé sexiste et ses événements orientés vers une clientèle masculine.

Un repositionnement plus familial

Le nouveau plan de redressement vise un repositionnement en profondeur. Hooters souhaite désormais « revenir à ses racines » en proposant une atmosphère plus conviviale et familiale. Cette transition marquerait potentiellement la fin des célèbres shorts orange, des soirées bikini et de l’orientation marketing centrée sur la séduction.

« L’annonce d’aujourd’hui marque une étape importante dans nos efforts pour renforcer les fondations financières de Hooters et continuer à offrir à nos clients et à nos communautés l’expérience d’une hospitalité obsédée par les invités et des plats délicieux qu’ils attendent », a déclaré Sal Melilli, directeur général de Hooters of America, dans un communiqué.