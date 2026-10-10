Pologne : des dizaines d’écoles fermées après des attaques meurtrières et des menaces de « vendredi sanglant »

En Pologne, des dizaines d'écoles ferment après des agressions au couteau ayant fait un mort et plusieurs blessés. Face à des menaces de violence circulant sur les réseaux sociaux, le gouvernement mobilise plus de 24 000 policiers pour assurer la sécurité des établissements. Cette crise soulève des questions sur la prévention et la sécurité scolaire.

La Pologne a vécu une journée de vendredi sous haute surveillance après la diffusion de menaces visant plusieurs établissements scolaires. Le 9 octobre 2026, des dizaines d’écoles ont suspendu leurs cours en présentiel, principalement dans la région de Mazovie, autour de Varsovie. Ces fermetures préventives interviennent après deux agressions au couteau survenues en moins de 48 heures, dont l’une a coûté la vie à une employée d’école. Sur les réseaux sociaux, des messages annonçant une prétendue « journée sanglante » ont provoqué une vive inquiétude parmi les familles et les enseignants. Face à cette situation, les autorités polonaises ont déployé un important dispositif de sécurité pour protéger les élèves et empêcher de nouvelles violences. Le gouvernement a toutefois appelé la population à ne pas relayer des informations non vérifiées, aucune preuve ne permettant d’établir l’existence d’un projet coordonné d’attaques contre les écoles.

La première agression s’est produite mercredi 7 octobre à Ostrołęka, au nord-est de Varsovie. Un élève de 19 ans, scolarisé dans un établissement d’enseignement professionnel, a attaqué plusieurs personnes à l’aide d’un objet tranchant. Neuf personnes ont été blessées, dont des élèves, des enseignants et des passants. L’une des victimes, grièvement touchée, a dû être transportée à l’hôpital par hélicoptère. Le suspect a été interpellé peu après les faits. Le lendemain, une nouvelle attaque a frappé une école primaire de Leszczydół-Nowiny, près de Wyszków. Un ancien élève âgé de 15 ans s’en est pris à trois membres du personnel avec une arme blanche. Une employée de 37 ans a perdu la vie, tandis que le directeur de l’établissement et une enseignante ont été blessés. Le jeune suspect a été maîtrisé puis placé en garde à vue. Ces deux événements successifs ont profondément choqué le pays, où les attaques de cette nature restent relativement rares.

Des menaces diffusées sur les réseaux sociaux provoquent la panique

L’inquiétude s’est encore accentuée jeudi 8 octobre avec la circulation de vidéos et de messages annonçant de nouvelles agressions dans les établissements scolaires. Plusieurs publications évoquaient un prétendu défi collectif baptisé « vendredi sanglant », encourageant des actes de violence contre les élèves et les enseignants. À Przasnysz, la police a interpellé un adolescent de 17 ans soupçonné d’avoir diffusé une vidéo contenant des menaces contre des écoles. Une autre intervention a eu lieu à Sierpc, où un jeune du même âge aurait confié à ses camarades son intention de commettre une agression. Deux couteaux ont été retrouvés en sa possession. Ces interpellations ont renforcé les inquiétudes des familles, même si les enquêteurs ont indiqué ne disposer d’aucun élément démontrant l’existence d’un réseau organisé ou d’un défi réellement coordonné. Les autorités ont insisté sur la distinction entre les agressions effectivement commises et les rumeurs susceptibles d’alimenter la peur.

Dans plusieurs communes de Mazovie, les responsables locaux ont préféré suspendre les enseignements pour limiter les risques. À Wyszków, les écoles primaires et les établissements préscolaires ont interrompu leurs activités pédagogiques, tout en maintenant un accueil pour les enfants dont les familles ne pouvaient pas assurer la garde. Des décisions comparables ont été prises dans plusieurs secteurs, notamment à Ciechanów, Pułtusk, Wołomin, Mińsk Mazowiecki et Piaseczno. Certains lycées ont basculé vers l’enseignement à distance, tandis que d’autres établissements sont restés accessibles sous surveillance renforcée. À Varsovie, les autorités municipales n’ont pas recommandé de fermeture générale des écoles, privilégiant une présence accrue des forces de l’ordre aux abords des bâtiments. Ces décisions différentes selon les territoires illustrent la difficulté des collectivités à évaluer la crédibilité des menaces tout en rassurant les parents.

Plus de 24 000 policiers mobilisés pour sécuriser les établissements

Le gouvernement polonais a rapidement renforcé son dispositif de sécurité à l’échelle nationale. Selon le ministère de l’Intérieur, plus de 24 000 policiers ont été mobilisés vendredi pour assurer la surveillance des écoles et de leurs environs. Les forces de l’ordre ont procédé à des contrôles dans plus de 15 000 établissements scolaires, tandis que les services spécialisés ont intensifié leur surveillance des menaces diffusées sur Internet. Au total, 19 personnes avaient été interpellées dans le cadre des différentes investigations annoncées vendredi. Le ministre de l’Intérieur, Marcin Kierwiński, a assuré que la situation était maîtrisée, tout en reconnaissant la gravité des événements survenus les jours précédents. Il a également précisé qu’aucun élément solide ne permettait, à ce stade, de relier les différentes agressions. Les autorités ont demandé aux élèves et aux familles de signaler rapidement tout comportement inquiétant, sans céder à la propagation de rumeurs.

La ministre de l’Éducation, Barbara Nowacka, a également participé à la coordination des mesures de prévention. Le gouvernement souhaite notamment renforcer la coopération entre les directions d’établissement, les enseignants, les services sociaux et la police afin de mieux identifier les situations préoccupantes. Les enquêteurs cherchent parallèlement à déterminer les motivations des suspects arrêtés après les différentes agressions. La question de l’influence des réseaux sociaux occupe une place importante dans leurs investigations. Plusieurs messages diffusés après les attaques semblaient chercher à provoquer la peur ou à encourager d’éventuels passages à l’acte. Les autorités redoutent notamment que la médiatisation des événements ne suscite des comportements d’imitation. Elles insistent donc sur la nécessité d’éviter les spéculations et de s’appuyer exclusivement sur les informations confirmées par les services de sécurité.

Une crise qui relance le débat sur la sécurité et la prévention dans les écoles

Cette succession d’événements a ouvert un débat national sur la protection des établissements scolaires et l’accompagnement des adolescents présentant des comportements violents. Plusieurs responsables politiques réclament un renforcement des dispositifs de sécurité, tandis que des spécialistes de l’enfance soulignent l’importance de la prévention psychologique et de la détection précoce des situations de radicalisation ou de détresse. La Défenseure des droits de l’enfant a notamment alerté sur les risques liés à la circulation de contenus violents et à leur banalisation dans certains espaces numériques. Ces préoccupations dépassent le seul contexte polonais, plusieurs pays européens étant confrontés à des interrogations similaires sur les menaces visant les établissements scolaires. La difficulté consiste à renforcer la sécurité sans transformer durablement les écoles en espaces soumis à une surveillance permanente.

Au-delà de la réponse policière, les autorités doivent désormais restaurer la confiance des familles et des personnels éducatifs. Les établissements concernés par les agressions ont mis en place des dispositifs d’accompagnement psychologique pour les élèves, les enseignants et les proches des victimes. Les enquêtes devront déterminer les circonstances exactes des attaques et les éventuels dysfonctionnements qui auraient pu permettre de les prévenir. Si les menaces de « vendredi sanglant » ont entraîné une mobilisation exceptionnelle des forces de sécurité, les investigations disponibles ne confirment pas l’existence d’une opération coordonnée à l’échelle nationale. Pour le gouvernement polonais, l’enjeu est donc double : garantir la sécurité immédiate des établissements tout en évitant que des messages alarmistes diffusés sur les réseaux sociaux ne provoquent de nouvelles perturbations. Cette crise rappelle la nécessité d’une vigilance collective, mais également l’importance d’une information rigoureuse dans un contexte où la peur peut se propager aussi rapidement que les rumeurs.