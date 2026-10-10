Budget européen : l’Irlande propose 141 milliards d’euros d’économies, la France et l’Allemagne divisées

L’Union européenne pourrait être contrainte de revoir à la baisse ses ambitions budgétaires pour les prochaines années. Ce samedi 10 octobre 2026, l’Irlande, qui assure actuellement la présidence tournante du Conseil de l’Union européenne, a présenté une nouvelle proposition de budget pour la période 2028-2034, prévoyant une réduction de 141 milliards d’euros par rapport au projet initial de la Commission européenne. Cette diminution, équivalente à environ 8 % des dépenses envisagées, vise à rapprocher les positions des 27 États membres, profondément divisés sur le niveau de financement des politiques européennes. Le compromis irlandais prévoit une enveloppe de 1 622 milliards d’euros, calculée aux prix constants de 2025. Une proposition qui intervient dans un contexte économique marqué par la nécessité de financer de nouvelles priorités stratégiques, notamment la défense, la compétitivité industrielle et la sécurité énergétique.

Depuis plusieurs mois, les négociations achoppent sur les contributions financières demandées aux États membres. L’Allemagne, soutenue par plusieurs pays d’Europe du Nord et du Centre traditionnellement favorables à une maîtrise des dépenses, réclame des économies bien plus importantes. Berlin considère que l’Union doit adapter ses ambitions à la situation budgétaire de ses membres, dont plusieurs sont confrontés à des déficits publics élevés. À l’inverse, la France défend une approche plus ambitieuse. Emmanuel Macron estime qu’un budget européen conséquent demeure indispensable pour financer les grandes politiques communes et permettre à l’Union de répondre aux défis économiques et géopolitiques. Cette divergence franco-allemande complique les discussions, alors même que les deux pays jouent traditionnellement un rôle central dans la recherche de compromis européens.

L’agriculture et les aides régionales largement préservées

Pour tenter de satisfaire les différentes sensibilités, l’Irlande a choisi de concentrer les réductions budgétaires sur plusieurs programmes spécifiques. Les principales économies concerneraient notamment Global Europe, le dispositif destiné à financer l’action extérieure et l’aide au développement, les dépenses administratives des institutions européennes ainsi que le nouveau fonds consacré à la compétitivité. En revanche, les crédits alloués à la politique agricole commune et à la cohésion économique, sociale et territoriale seraient globalement préservés par rapport aux propositions de la Commission. Ce choix vise à répondre aux préoccupations des États pour lesquels les financements agricoles et régionaux constituent des ressources essentielles. Le compromis irlandais ne satisfait toutefois pas nécessairement les pays les plus favorables aux restrictions budgétaires, qui souhaitent réduire davantage l’enveloppe globale.

La préservation de ces politiques traditionnelles répond notamment aux revendications de dix-sept pays du sud et de l’est de l’Europe, regroupés au sein des « amis de la cohésion ». Ces États considèrent que les fonds européens destinés aux territoires les moins développés jouent un rôle déterminant dans la réduction des inégalités économiques entre les régions. La politique agricole commune représente également un enjeu majeur pour plusieurs pays, dont la France, où les aides européennes constituent une source importante de financement pour les exploitations agricoles. Une réduction significative de ces dépenses pourrait accentuer les tensions dans un secteur déjà confronté à la hausse des coûts de production, aux exigences environnementales et à la concurrence internationale. En protégeant ces enveloppes, Dublin tente donc de préserver les équilibres historiques du budget européen tout en dégageant des marges pour les nouvelles priorités de l’Union.

De nouvelles recettes européennes pour limiter les contributions nationales

Le projet irlandais ne repose pas uniquement sur des économies. Dublin propose également de mobiliser 55 milliards d’euros de ressources propres supplémentaires afin de financer une partie des dépenses communes sans augmenter dans les mêmes proportions les contributions directes des États membres. Ces recettes pourraient notamment provenir de nouveaux prélèvements sur les déchets électroniques et sur certaines grandes entreprises. L’objectif est de diversifier les sources de financement de l’Union, qui dépend encore largement des versements effectués par les gouvernements nationaux. Cette perspective suscite néanmoins des réserves parmi plusieurs États, soucieux de préserver leur souveraineté fiscale et de limiter l’apparition de nouvelles contributions européennes. Les discussions sur ces ressources propres constituent donc un autre volet particulièrement sensible des négociations.

Cette question financière intervient alors que l’Union européenne doit déjà composer avec de nouvelles contraintes. Le prochain cadre budgétaire devra notamment intégrer le remboursement d’une partie de la dette contractée dans le cadre du plan de relance européen NextGenerationEU, lancé après la pandémie de Covid-19. Selon les documents de négociation, une enveloppe de 149,3 milliards d’euros serait réservée à cette obligation. Dans le même temps, Bruxelles souhaite renforcer les investissements liés à la défense, aux technologies stratégiques et à la transition énergétique. Ces objectifs nécessitent des moyens supplémentaires, mais ils entrent en concurrence avec les programmes historiques de l’Union. La difficulté consiste désormais à financer ces nouvelles ambitions sans provoquer une augmentation jugée excessive des contributions nationales ni affaiblir les dispositifs existants.

Un compromis décisif avant les échéances électorales de 2027

La proposition irlandaise sera au centre des discussions lors du sommet européen prévu la semaine prochaine à Bruxelles. Les chefs d’État et de gouvernement devront déterminer si cette nouvelle base financière permet de rapprocher suffisamment les positions pour envisager un accord. Les dirigeants européens souhaitent parvenir à un compromis avant la fin de l’année 2026, afin de disposer du temps nécessaire pour adopter les textes d’application en 2027 et garantir la continuité des financements dès janvier 2028. Le Parlement européen devra également donner son accord au futur cadre financier pluriannuel. Or, les ambitions budgétaires des eurodéputés restent sensiblement supérieures à la proposition présentée par Dublin, ce qui annonce des discussions supplémentaires entre les institutions.

Le calendrier politique ajoute une difficulté à ces négociations. L’année 2027 sera marquée par plusieurs échéances électorales importantes dans les États membres, notamment l’élection présidentielle française. Les responsables européens redoutent que ces campagnes nationales ne rendent plus difficile la recherche d’un compromis sur un sujet aussi sensible que les contributions financières à l’Union. Pour la présidence irlandaise, l’objectif est donc d’obtenir rapidement un accord politique suffisamment solide pour résister aux changements de majorité et aux débats nationaux. La réduction proposée de 141 milliards d’euros constitue une première tentative de rapprochement entre les partisans d’un budget resserré et ceux qui souhaitent renforcer les capacités d’action européennes. Elle ne garantit toutefois pas l’issue des négociations, tant les divergences demeurent importantes sur les dépenses, les nouvelles recettes et les priorités stratégiques de l’Union européenne.