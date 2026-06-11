Prime de vacances : près d’un million de salariés vont recevoir ce versement obligatoire

L’été approche et avec lui une bonne nouvelle pour près d’un million de salariés français. Ces derniers vont percevoir leur prime de vacances obligatoire dans environ un mois. Cette rémunération supplémentaire, versée pendant les congés estivaux, constitue un coup de pouce bienvenu pour les budgets vacances parfois serrés. Mais ce versement ne concerne pas tous les travailleurs : seuls certains secteurs d’activité sont concernés par cette obligation patronale.

Un dispositif encadré par les conventions collectives

La prime de vacances n’est pas un droit universel inscrit dans le Code du travail. Son versement dépend avant tout des conventions collectives applicables dans certaines branches professionnelles. Les salariés éligibles doivent également remplir des conditions spécifiques d’ancienneté et de présence dans l’entreprise. Le montant varie selon les secteurs et les accords en vigueur, mais représente généralement un complément appréciable au salaire habituel.

Les bénéficiaires potentiels peuvent vérifier leur éligibilité en consultant leur convention collective ou en s’adressant au service des ressources humaines de leur entreprise. La date de versement intervient traditionnellement juste avant la période estivale, permettant aux salariés concernés de profiter pleinement de leurs congés payés. Cette prime, bien que peu connue du grand public, constitue un avantage social significatif pour les secteurs qui l’ont négociée.