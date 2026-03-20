Météo : un premier jour de printemps sous le soleil et la douceur

Ce vendredi 20 mars marque l’équinoxe de printemps, autrement dit le début officiel du printemps calendaire. Pour l’occasion, l’anticyclone domine largement sur la France, offrant une journée très lumineuse sur la plupart des régions, malgré une matinée encore fraîche et localement un peu grise près de la Manche et du nord-est.

Au lever du jour, le temps est calme et sec avec quelques nuages bas persistants au nord, rapidement dissipés. Les températures restent fraîches, généralement comprises entre 2 et 8°C, avec de faibles gelées possibles en campagne. Mais l’ensoleillement s’impose rapidement sur l’ensemble du territoire.

L’après-midi confirme cette ambiance printanière avec un soleil généreux et des températures en nette hausse. Les maximales atteignent 14 à 17°C au nord-est, 15 à 18°C sur le centre et le pourtour méditerranéen, et jusqu’à 20°C dans le sud-ouest. L’amplitude thermique est marquée entre le matin et l’après-midi.

En soirée, le temps reste calme et dégagé sur tout le pays. Les températures baissent progressivement après le coucher du soleil, dans une atmosphère toujours agréable mais plus fraîche, concluant une journée aux allures de plein printemps.