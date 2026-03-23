Le Chesnay-Rocquencourt : la droite reprend la mairie avec Anne Père-Brillault

Anne Père-Brillault (LR) a remporté largement l’élection municipale au Chesnay-Rocquencourt, s’imposant avec 54 % des voix face au maire sortant Richard Delepierre (MoDem), crédité de 37 %. La liste divers droite menée par Patrick Lespinasse complète le scrutin avec 9 % des suffrages.

L’ancienne conseillère régionale signe ainsi une victoire nette, dans un contexte où l’issue semblait déjà largement dessinée dès le premier tour, marqué par un écart important entre les candidats.

Un retour politique familial

Cette victoire marque le retour du clan Père-Brillault à la tête de la commune, six ans après la défaite de Philippe Brillault, ancien maire pendant plus de trente ans. En 2020, ce dernier avait perdu son mandat de justesse, à quelques dizaines de voix près.

Malgré une tentative de mobilisation entre les deux tours, le maire sortant n’a pas réussi à inverser la dynamique. Anne Père-Brillault s’impose ainsi sans suspense et reprend une mairie historiquement ancrée à droite.