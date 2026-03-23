Guadeloupe : Ary Chalus perd son fief historique de Baie-Mahault

Coup de tonnerre en Guadeloupe. Le président de la Région Ary Chalus a été battu dans sa commune de Baie-Mahault, mettant fin à son ancrage local de longue date.

Dans une triangulaire, Michel Mado, ancien allié devenu dissident, s’impose largement avec 54,83 % des suffrages, contre 34,04 % pour Ary Chalus. Soutenu par le mouvement GUSR, il signe une victoire nette face au président de région.

Cette défaite intervient dans un contexte fragilisé pour Ary Chalus, marqué notamment par ses déboires judiciaires récents. Elle constitue un revers politique majeur pour l’élu de 64 ans, qui perd ainsi son principal bastion électoral.