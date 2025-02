Emma Stone fait parler d’elle avec sa robe de pop-corn originale

La star internationale Emma Stone a suscité une vive polémique avec sa tenue originale et décalée lors d’une soirée spéciale pour célébrer les 50 ans de l’émission Saturday Night Live, intitulée SNL50 : The Anniversary Special. Lors de cet événement, elle a dévoilé sa robe unique, provoquant un grand engouement parmi les invités.

Elle portait une robe rouge signée Louis Vuitton, au design épuré sans ornements ni motifs. La robe était moulante sur le haut, avec un col halter fin et un dos dénudé, et elle s’évasait à partir de la taille avec des poches volumineuses sur les côtés. Elle était également dotée de plis marqués et d’une fente sur le bas.

De manière originale, les poches au niveau des hanches ont été remplies de pop-corn, attirant ainsi l’attention des invités et des médias. Son look, mêlant simplicité et touches modernes et créatives, correspondait parfaitement à l’esprit du programme, très populaire auprès de millions de téléspectateurs.

Elle a complété sa tenue avec des sandales classiques rouges et des bijoux discrets en diamants.

Côté beauté, elle a choisi une coiffure courte et masculine, soigneusement stylée, et un maquillage aux tons bronzés, avec un rouge à lèvres rouge vif, qui a magnifiquement complété son look qui a fait sensation.