Pouvoir d’achat : les dépenses contraintes absorbent une part croissante du budget des ménages

Les dépenses contraintes, représentant environ 30 % du budget des ménages, continuent d'augmenter, affectant surtout les foyers à revenus modestes. Le logement et l'énergie demeurent des postes de dépenses majeurs, limitant la capacité financière pour d'autres achats. Les recommandations pour réduire ces coûts sont insuffisantes face aux réalités structurelles du marché.

Le logement, l’énergie, les assurances et les abonnements continuent de peser lourdement sur les finances des Français. Selon les évaluations évoquées dans les dernières études consacrées au pouvoir d’achat, les dépenses dites contraintes représentent autour de 30 % du budget des ménages, avec des écarts importants selon les revenus et la situation familiale. Cette catégorie regroupe notamment les paiements difficilement évitables à court terme, qui réduisent les ressources disponibles pour les achats courants et les loisirs.

Le poids du logement reste déterminant. Pour les locataires, le loyer constitue souvent le premier poste de dépenses. Pour les propriétaires ayant souscrit un crédit, les mensualités de remboursement peuvent également limiter fortement la marge de manœuvre financière. À ces coûts s’ajoutent les factures d’électricité, de gaz, d’eau, les assurances et les services de télécommunication.

Des dépenses difficiles à réduire

Contrairement aux achats ponctuels, de nombreuses dépenses contraintes découlent de contrats ou de besoins essentiels. Un ménage peut reporter l’achat d’un appareil électroménager ou limiter certaines sorties, mais il lui est beaucoup plus difficile de réduire immédiatement son loyer ou ses frais de transport indispensables au travail.

Les hausses de prix de l’énergie accentuent cette rigidité. Les ménages vivant dans des logements mal isolés sont particulièrement exposés, tout comme ceux qui résident dans des zones où l’usage de la voiture demeure nécessaire. Les contrats d’assurance et les abonnements numériques représentent également des charges régulières. Pris individuellement, certains montants peuvent sembler limités. Leur accumulation finit toutefois par peser sur les budgets.

Les ménages modestes davantage exposés

La part des dépenses contraintes est généralement plus importante pour les foyers disposant de revenus faibles. Une facture identique ne représente pas le même effort pour un ménage au salaire minimum que pour une famille bénéficiant de revenus élevés. Cette situation explique pourquoi une amélioration globale de certains indicateurs économiques ne se traduit pas nécessairement par un sentiment de hausse du pouvoir d’achat.

Les associations de consommateurs recommandent notamment de comparer régulièrement les contrats d’assurance, de vérifier les abonnements inutilisés et de suivre les consommations énergétiques. Mais ces ajustements ne peuvent pas compenser, à eux seuls, les difficultés structurelles liées au coût du logement et au niveau des revenus. À l’approche des discussions budgétaires pour 2027, l’évolution des dépenses contraintes devrait rester un indicateur important des conditions de vie des ménages français.