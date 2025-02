Deux bombardiers B-52 américains mènent une mission au Moyen-Orient

La Centcom (commandement central des États-Unis) a annoncé aujourd’hui (mardi) qu’elle avait réalisé une mission pour sa force de bombardiers au Moyen-Orient hier, « afin de confirmer les capacités opérationnelles de la force dans la région ».

Elle a ajouté dans un communiqué : « Deux avions B-52 ont décollé de la base aérienne britannique de Fairford, traversé l’Europe en survolant neuf pays partenaires dans la zone d’opération du commandement central américain, lors de cette mission qui a inclus des ravitaillements en vol et des largages de munitions réelles sur des terrains de tir dans plusieurs pays partenaires.

De plus, des avions F-15 des États-Unis et de quatre pays partenaires ont escorté les bombardiers pendant toute la mission ».

Le général Michael Kurilla, commandant du commandement central américain, a déclaré que les missions de la force de bombardiers « démontrent l’engagement des États-Unis à soutenir la sécurité régionale et la capacité de répondre à toute entité… cherchant à étendre ou à intensifier le conflit dans la zone d’opération du commandement central des États-Unis ».