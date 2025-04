Des iPhones bientôt à 3500 € ?

Face à une crise commerciale sans précédent, Apple a déclenché une opération d’envergure pour éviter la flambée des prix sur ses produits. En trois jours, 1,5 million d’iPhones ont été expédiés par avion depuis l’Inde vers les États-Unis, selon The Times of India. Cette stratégie vise à contourner temporairement les nouvelles taxes douanières imposées par l’administration Trump, qui sont passées de 10 % à 26 % entre le 5 et le 9 avril. Les appareils, représentant environ 600 tonnes de marchandises, ont quitté l’aéroport de Chennai pour rejoindre plusieurs plateformes logistiques américaines. Apple espère ainsi garnir ses stocks sous les anciennes conditions tarifaires, avant que les nouveaux droits de douane n’impactent fortement les prix à la vente.

Une hausse qui pourrait en faire bondir le prix

À court terme, cette opération devrait permettre à la firme californienne de maintenir ses tarifs inchangés. Mais à plus long terme, si les surtaxes se maintiennent, les prix pourraient exploser, certains analystes évoquant des iPhones vendus jusqu’à 3 500 dollars. Déjà bien implantée en Inde, Apple pourrait d’ailleurs accélérer le transfert d’une partie de sa production depuis la Chine vers le sous-continent asiatique. Les droits de douane y sont en effet nettement plus favorables. Près de 9 milliards de dollars de smartphones ont déjà été exportés d’Inde vers les États-Unis en 2023. En attendant, les consommateurs américains – et sans doute européens – croisent les doigts. Car dans cette guerre commerciale, ce sont bien eux qui pourraient finir par payer l’addition.