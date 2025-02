Des chercheurs créent des dents vivantes à partir de cellules humaines et porcines

Une équipe scientifique a réussi à cultiver des dents biologiquement modifiées en utilisant des cellules humaines et porcines, une avancée qui pourrait transformer le domaine de la dentisterie.

Cette méthode, testée sur les mâchoires de porcs miniatures, pourrait offrir une solution innovante à des millions de personnes souffrant de la perte de dents, tout en évitant les problèmes de santé associés aux implants métalliques.

Il est bien établi que lorsqu’une dent de lait tombe, elle est remplacée par une dent permanente. Toutefois, lorsqu’une dent permanente est perdue, les options se limitent aux prothèses, aux implants en titane ou à laisser l’espace vide. Désormais, des chercheurs de la faculté de médecine dentaire de l’Université de Tufts ont réussi à créer des dents biologiquement modifiées en combinant des cellules dentaires humaines et porcines, offrant ainsi la possibilité de remplacer les dents perdues par des tissus vivants au lieu d’implants artificiels.

Selon les résultats de l’étude publiée dans la revue Stem Cells Translational Medicine, des tissus modifiés biologiquement ont été implantés dans les mâchoires de porcs expérimentaux et ont évolué pour former des structures semblables à des dents. Les chercheurs Weibo Chang et Pamela Yelick de l’Université de Tufts ont précisé que « la capacité de créer des dents fonctionnelles à partir de tissus vivants, ayant des caractéristiques similaires aux dents naturelles, serait une avancée majeure par rapport aux implants en titane actuellement utilisés ». Ils ont ajouté : « Pour atteindre cet objectif, nous avons concentré nos efforts sur le développement de solutions biologiques pour remplacer les dents. »

Lors de l’expérience, les chercheurs ont extrait des cellules de l’émail des dents de porc et des cellules de la pulpe dentaire humaine, ainsi que d’autres types de cellules humaines, qu’ils ont ensuite implantées sur un échafaudage biodégradable fabriqué à partir de dents de porc, comme l’a rapporté la revue MIT Technology Review.

Les chercheurs ont précisé que « les bourgeons dentaires modifiés biologiquement ont été implantés dans les mâchoires de porcs Yucatán et ont été laissés à se développer pendant une période de deux à quatre mois ».

Les porcs Yucatán ont été choisis pour la similarité de la taille et de la structure de leurs mâchoires avec celles des humains.

Après cette période de croissance, les chercheurs ont observé la formation de tissus dentaires, comprenant des couches solides ressemblant à l’émail et au cément, renforçant ainsi l’espoir de développer, à l’avenir, des dents vivantes utilisables par les humains.