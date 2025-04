Dans une opération menée à Abou Dhabi… Que sait-on de l'identité de la personne échangée par la Russie contre la prisonnière Ksenia Karelina avec les États-Unis  ?

Ksenia Karelina, une citoyenne russo-américaine qui purgeait une peine de 12 ans de prison en Russie pour trahison, est arrivée aux États-Unis après avoir été libérée dans le cadre d’un échange de prisonniers.

Karelina, échangée contre un trafiquant présumé détenu aux États-Unis, a été accueillie par un comité de réception comprenant son fiancé, Chris Van Heerden, et un vieil ami, à sa descente d’avion sur la base conjointe d’Andrews, dans l’État du Maryland, tard dans la nuit de jeudi à vendredi.

Cette danseuse de ballet amateur avait été condamnée pour trahison en Russie après avoir fait un don de légèrement plus de 50 dollars à une association caritative américaine soutenant l’Ukraine.

Selon les agences de presse officielles russes, citant le Service fédéral de sécurité russe (FSB), Karelina a été échangée contre Arthur Petrov, un citoyen russo-allemand détenu aux États-Unis pour des infractions criminelles liées à des violations des contrôles à l’exportation, à de la contrebande, de la fraude électronique et au blanchiment d’argent.

Deux responsables américains ayant connaissance de l’affaire ont confirmé à CNN que l’échange de prisonniers avait eu lieu jeudi à Abou Dhabi, sous la supervision du directeur de la CIA, John Ratcliffe, selon ces sources.

Arthur Petrov a été inculpé pour des violations des contrôles à l’exportation, contrebande, fraude électronique et blanchiment d’argent, selon le département américain de la Justice. Il avait été arrêté en août 2023 à Chypre à la demande des États-Unis, puis extradé vers les États-Unis en août 2024. Il avait alors 33 ans.

Selon le ministère américain de la Justice, Petrov est accusé d’avoir fait passer clandestinement des composants électroniques fabriqués aux États-Unis vers la Russie, où ils ont été utilisés pour la fabrication d’armes et d’autres équipements militaires.

Le ministère des Affaires étrangères des Émirats arabes unis a confirmé que l’échange avait eu lieu à Abou Dhabi jeudi, précisant dans un communiqué que le choix de cette ville par la Russie et les États-Unis reflète « l’amitié étroite qui les lie aux Émirats ». Il a exprimé l’espoir que « ces efforts contribueront à atténuer les tensions et à promouvoir le dialogue et la compréhension, dans l’intérêt de la sécurité et de la stabilité aux niveaux régional et international ».