Dans un monde de plus en plus hostile.. comment élever des enfants gentils ?

Dans un monde où l’agressivité est omniprésente, de nombreux parents peuvent se sentir inquiets quant à la manière d’élever une génération plus douce. La gentillesse peut être un moyen simple mais efficace d’aider les enfants à se sentir plus calmes et heureux, comme l’indique le journal britannique The Guardian.

Jessica Rolf, cofondatrice de la société Lovevery spécialisée dans le développement de la petite enfance, explique que les enfants les plus compatissants « ont tendance à établir des interactions plus positives et des relations plus satisfaisantes avec leurs amis et leur famille ». Elle ajoute que des études montrent que les enfants capables de créer des relations solides obtiennent de meilleurs résultats à l’école.

De son côté, Jamie Thurston, directrice générale de l’organisation The Kindness School, qui encourage la gentillesse dans les salles de classe du Royaume-Uni, affirme que la gentillesse est « la chose la plus importante que nous puissions enseigner aux enfants ». Elle ajoute : « La gentillesse ne profite pas seulement à la personne que nous traitons avec bienveillance, mais elle a également un impact positif sur notre santé physique et mentale. »

La psychothérapeute Anna Mathur souligne : « Les enfants grandissent dans un monde où ils sont témoins de conflits, de désinformation et d’émotions non maîtrisées. » Elle précise que la gentillesse « concerne la résilience, la pensée critique, la compréhension de la manière de naviguer dans le monde avec conscience, de défendre ce qui est juste, et de contribuer à une culture de respect et de compassion. »

Alors, quelle est la meilleure façon d’élever des enfants gentils ?

Soyez un modèle

Les experts s’accordent presque unanimement sur le fait que l’exemple est essentiel. Bruce Hood, psychologue du développement et auteur de The Science of Happiness, explique : « Nos études montrent que les enfants sont fortement influencés par ce qu’ils voient chez les adultes. » Il ajoute : « Si nous montrons l’exemple en matière de partage, de gentillesse et de générosité, les enfants imiteront instinctivement ce comportement. De même, s’ils voient les adultes faire preuve de cupidité et de cruauté, cela sera perçu comme normal. »

Entraînez-vous à utiliser des phrases gentilles

Laverne Anthropos, spécialiste en psychologie infantile, précise qu’il ne s’agit pas seulement des grandes occasions. Des mots comme « s’il vous plaît » et « merci » sont importants. Elle ajoute : « Ces mots sont les véritables fondations de la gentillesse », les qualifiant de « lubrifiant dans le moteur » de la gentillesse et de l’attention.

Les conversations sont essentielles

Thurston suggère d’ajouter la question « Quelle gentillesse as-tu faite ou vue aujourd’hui ? » aux discussions après l’école. Elle ajoute : « Mon fils m’a dit qu’un garçon le traitait durement… Nous avons parlé de ce qui pouvait se passer dans l’esprit de ce garçon. Peut-être est-il triste ou en colère, peut-être n’a-t-il pas beaucoup d’amis, ou personne ne lui montre de gentillesse. Nous ne savons pas pourquoi ce garçon se comporte ainsi, mais les gens heureux et confiants en eux-mêmes ne sont généralement pas cruels. » De telles conversations aident les enfants à comprendre que la gentillesse est un bon choix et renforcent son importance.

Reconnaître la gratitude et féliciter

Mathur conseille : « Félicitez l’effort, et pas seulement le résultat », en disant des choses comme : « C’était gentil de ta part de demander à ta sœur si elle allait bien quand elle est tombée. » Cela renforce et encourage l’empathie et la gentillesse. Anthropos souligne que les enfants ont besoin de voir les bénéfices de la gentillesse sous forme de réactions positives, ce qui les incite à la conserver.

Ne craignez pas la « cruauté »

Voir votre enfant exploser de colère peut vous effrayer ou vous faire vous sentir en échec. Cependant, il est important de ne pas paniquer ou réagir négativement. Au lieu de cela, Anthropos conseille de les rassurer en disant : « Notre rôle est de les aider à prendre conscience de leur capacité à se remettre de la situation et de leur faire comprendre que nous ne pensons pas qu’ils en soient responsables. » Mathur précise : « Il est important de ne pas avoir peur. Les moments de cruauté ne signifient pas que votre enfant est une personne cruelle… La cruauté vient souvent de besoins non satisfaits : la fatigue, la faim, l’épuisement ou le sentiment de perte de contrôle. » Les parents doivent se mettre à la place de l’enfant, car « la gentillesse n’est pas toujours naturelle, même pour les adultes. »

Enseigner aux enfants à être gentils avec eux-mêmes

Il est important d’aider les enfants à développer la conviction que nous avons tous des aspects positifs et négatifs, et que nous méritons la gentillesse et devons être gentils avec nous-mêmes même avec ces aspects négatifs.