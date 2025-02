Corée du Nord : Le désarmement nucléaire est un objectif «irréaliste »

La Corée du Nord a qualifié aujourd’hui (mardi) de « irréaliste » l’objectif des États-Unis et de ses voisins asiatiques visant à démanteler son arsenal nucléaire. Elle a affirmé qu’elle continuerait de renforcer ses capacités nucléaires sous la direction de son leader, Kim Jong-un.



Cette déclaration du ministère des Affaires étrangères de Pyongyang fait suite à une rencontre entre des diplomates de haut niveau des États-Unis, de la Corée du Sud et du Japon lors d’une conférence sur la sécurité en Allemagne. Au cours de cette rencontre, ils ont réaffirmé leur volonté de renforcer leur coopération militaire et de durcir les sanctions internationales pour contrer les ambitions nucléaires de Pyongyang.



Le ministère nord-coréen a accusé les États-Unis de chercher à imposer un « plan obsolète et irréaliste » pour le désarmement nucléaire, précisant qu’une « réponse forte et résolue » serait apportée si la Corée du Nord se sentait menacée. Il a ajouté que la Corée du Nord continuerait à renforcer sa puissance nucléaire selon les directives de Kim Jong-un et qu’elle empêcherait toute tentative de menace ou de pression des États-Unis et de leurs alliés sur sa souveraineté.



Cette déclaration s’inscrit dans une série d’accusations visant les États-Unis, accusés de maintenir une politique hostile envers Pyongyang. Toutefois, les médias nord-coréens n’ont pas mentionné spécifiquement l’ex-président Donald Trump, malgré ses sommets historiques avec Kim Jong-un pendant son mandat.