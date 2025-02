Comment les entreprises américaines ont-elles fourni à Israël des modèles d’IA « militaires » ?

Les grandes entreprises technologiques américaines ont joué un rôle crucial dans l’amélioration des capacités d’Israël à localiser et éliminer rapidement les militants à Gaza et au Liban, notamment grâce à l’intelligence artificielle et à l’informatique en nuage. Cependant, l’utilisation de ces technologies a également entraîné une augmentation des victimes civiles, soulevant des interrogations sur la responsabilité de ces outils dans ces pertes humaines.



D’après un rapport de l’Associated Press, l’armée israélienne collabore depuis plusieurs années avec des entreprises privées pour développer des armes autonomes. Toutefois, la récente guerre d’Israël constitue un cas particulier où des modèles d’IA commerciaux en provenance des États-Unis ont été utilisés, bien qu’ils n’aient pas été conçus à l’origine pour prendre des décisions de vie ou de mort.



L’armée israélienne utilise l’IA pour analyser de grandes quantités de renseignements et de communications interceptées, afin de repérer des comportements suspects et de suivre les mouvements de ses ennemis. Après l’attaque surprise du Hamas le 7 octobre 2023, l’utilisation des technologies de Microsoft et OpenAI a considérablement augmenté, selon une enquête de l’agence.



L’enquête a également mis en lumière la manière dont les systèmes d’IA sélectionnent les cibles et les erreurs qui peuvent survenir en raison de données incorrectes ou d’algorithmes défaillants. Ce rapport est basé sur des documents internes et des entretiens avec des responsables israéliens et des employés des entreprises concernées.



À la suite de l’attaque, Israël a pour objectif d’éliminer le Hamas, et l’armée considère l’IA comme un outil clé pour atteindre rapidement ses objectifs. Depuis le début du conflit, plus de 50 000 personnes ont perdu la vie, et une grande partie des infrastructures de Gaza a été détruite.



Heidi Khalaf, spécialiste de l’IA, a souligné que l’utilisation de modèles d’IA commerciaux dans des conflits militaires soulève des questions importantes, notamment sur la légitimité de l’application de ces technologies dans des guerres jugées illégales ou non éthiques.



L’usage de l’IA par Israël a augmenté au fil du conflit, et Microsoft entretient une relation de longue date avec l’armée israélienne, qui s’est intensifiée après l’attaque du Hamas. Des documents internes révèlent que l’armée israélienne a multiplié par près de 200 son utilisation des technologies d’IA de Microsoft et OpenAI après l’attaque du 7 octobre.



Les modèles d’IA avancés utilisés proviennent d’OpenAI, créateur de ChatGPT, et sont fournis via la plateforme cloud de Microsoft, Azure. OpenAI a nié avoir un partenariat direct avec l’armée israélienne, mais a ajusté ses conditions d’utilisation pour permettre certaines applications militaires liées à la sécurité nationale.



L’armée israélienne a justifié l’utilisation de l’IA en affirmant qu’elle rendait le renseignement plus précis et qu’elle avait contribué à réduire les pertes civiles dans ce conflit.