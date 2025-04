C’était un 9 avril : La mort de François Rabelais

Le 9 avril 1553, François Rabelais s’éteint à Paris, dans l’ombre et sans éclat, bien loin de l’écho tonitruant de ses écrits. Âgé d’environ soixante-dix ans, l’ancien moine devenu médecin et écrivain laisse derrière lui une œuvre monumentale, pleine d’ironie et d’érudition. Il meurt après avoir résigné ses dernières cures, solitaire, et probablement désabusé face à la censure toujours plus pressante de la Sorbonne. Sa disparition passe presque inaperçue dans un siècle troublé par les tensions religieuses, mais elle clôt un destin d’exception, où la liberté de penser aura guidé chaque mot.

Un écrivain traqué par la censure

Depuis Pantagruel (1532) jusqu’au Quart Livre (1552), l’œuvre de Rabelais n’a cessé d’agacer les autorités ecclésiastiques. Ses satires mordantes, ses plaisanteries grivoises et ses critiques de l’Église lui valent d’être poursuivi pour hérésie. Condamné par la Sorbonne, inscrit sur l’Index des livres interdits, il doit fuir à plusieurs reprises et s’appuyer sur la protection de puissants, comme le cardinal Jean du Bellay. Même son Tiers Livre, plus philosophique que les précédents, est attaqué pour sa hardiesse. Mais malgré les menaces, Rabelais continue d’écrire, fidèle à son humanisme et à son goût du rire, cette arme de résistance contre l’intolérance.

L’inventeur du roman moderne

Rabelais lègue à la littérature française bien plus qu’un cycle de romans burlesques : il invente une forme, une langue et un regard. En choisissant le français populaire plutôt que le latin des érudits, il offre au roman sa première grande liberté. Ses géants, Gargantua et Pantagruel, deviennent les messagers d’un idéal d’éducation libre, de savoir joyeux, de critique sociale. À travers l’humour et l’excès, il fait passer des idées subversives et des réflexions profondes sur le pouvoir, la religion, et la condition humaine. Rabelais meurt, mais ses livres, eux, continuent de faire rire et penser : c’est là toute la force de son génie.