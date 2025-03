C’était un 14 mars : naissance de Raymond Aron

Le 14 mars 1905, Raymond Aron voit le jour à Paris, dans une famille bourgeoise juive et républicaine. Son enfance est marquée par un environnement familial cultivé et rigoureux, où l’éducation et la méritocratie sont érigées en valeurs fondamentales. Son père, professeur de droit, et son grand-père, industriel, lui offrent un cadre intellectuel privilégié. Il grandit dans l’ombre du traumatisme de la Première Guerre mondiale, impressionné par les récits des « gueules cassées » et influencé par l’esprit pacifiste du philosophe Alain, qu’il admire dans sa jeunesse.

Une formation d’élite et l’éveil à la pensée politique

Brillant élève, Raymond Aron intègre en 1924 l’École Normale Supérieure, où il côtoie Jean-Paul Sartre et Paul Nizan, avec qui il noue une amitié intellectuelle. En 1928, il est reçu premier à l’agrégation de philosophie, devançant ses camarades. Après un court passage dans l’enseignement, il part en Allemagne pour approfondir ses recherches en philosophie et en sociologie. À Berlin, il assiste à la montée du nazisme, une expérience décisive qui le détourne du pacifisme naïf et l’amène à réfléchir sur les dérives totalitaires. Cette prise de conscience forge son engagement intellectuel : il comprend que l’histoire ne se réduit pas à des idées abstraites, mais se vit dans la confrontation des idéologies et des rapports de force.

Un penseur lucide face aux illusions idéologiques

Toute sa carrière, Raymond Aron se positionnera en observateur engagé mais critique, refusant les aveuglements idéologiques. Dès 1945, il dénonce les totalitarismes, s’opposant au communisme et au fascisme avec une même rigueur. Son ouvrage L’Opium des intellectuels (1955) devient une référence en analysant l’aveuglement de nombreux penseurs français face aux dérives du marxisme. Journaliste influent au Figaro et à L’Express, il est également un penseur de la guerre froide, théorisant la notion de « paix impossible, guerre improbable ». Professeur au Collège de France, il laisse une œuvre prolifique où se mêlent philosophie, sociologie et géopolitique, marquant durablement la pensée politique du XXe siècle. Il s’éteint le 17 octobre 1983, laissant derrière lui une pensée à la fois lucide, nuancée et profondément attachée à la liberté.