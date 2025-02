Après que Trump l’a qualifié de « dictateur »… Starmer annonce son soutien à Zelensky

Le Premier ministre britannique, Keir Starmer, a réaffirmé son soutien au président ukrainien Volodymyr Zelensky lors d’un appel téléphonique mercredi, en réponse aux propos de Donald Trump, qui avait qualifié le dirigeant ukrainien de « dictateur sans élections ».



Selon l’agence « PA Media », le porte-parole du gouvernement a précisé que Starmer considérait Zelensky comme un « dirigeant démocratiquement élu » et rappelé que la suspension des élections en période de guerre était une mesure justifiée, citant l’exemple du Royaume-Uni pendant la Seconde Guerre mondiale.



Cet échange survient après des tensions entre Trump et Zelensky, le président américain ayant reproché à l’Ukraine d’avoir retardé les élections et insinué qu’elle était responsable du conflit avec la Russie.



Zelensky, élu en 2019, devait organiser des élections en 2024, mais celles-ci ont été reportées en raison de la loi martiale.



Keir Starmer doit rencontrer Trump à Washington la semaine prochaine pour tenter d’aligner les positions américaines et européennes sur la situation en Ukraine, alors que l’engagement des États-Unis dans le soutien à Kiev suscite des inquiétudes.



Trump a exhorté Zelensky à négocier rapidement la fin de la guerre sous peine de perdre son pays. Ses déclarations illustrent les tensions croissantes entre les deux dirigeants et les divergences entre Washington et ses alliés européens sur la gestion du conflit.



Les critiques de Trump à l’égard de Zelensky ont provoqué des réactions aux États-Unis, y compris au sein du Congrès, où le soutien à l’Ukraine reste largement bipartisan.



Zelensky a répliqué en accusant Trump de relayer la propagande russe, mais le vice-président J.D. Vance l’a mis en garde contre les conséquences d’une confrontation publique avec le nouveau président américain.