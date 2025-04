Ancient Earth : entrez votre adresse, et reculez de 750 millions d’années 

Et si votre maison se trouvait autrefois… au fond d’un océan ? Ou sur les terres d’un supercontinent aujourd’hui disparu ? Grâce à Ancient Earth, un outil interactif développé à partir de données scientifiques de référence, chacun peut désormais visualiser où se trouvait son adresse actuelle à différentes époques géologiques. Une immersion fascinante dans l’histoire de la planète, qui fait de la géographie un véritable roman d’aventure.

Des continents à la dérive depuis un milliard d’années

Fruit du travail du développeur Ian Webster, Ancient Earth s’appuie sur les recherches du paléogéographe Christopher Scotese et sur les cartes du projet PALEOMAP. À l’aide des données de la plateforme open source GPlates, il permet de remonter jusqu’à 750 millions d’années dans le passé et de suivre, en temps réel, le lent ballet des continents à la surface de la Terre. Du supercontinent Pannotia, formé il y a 600 millions d’années, à Pangée, célèbre puzzle terrestre du Trias, les utilisateurs peuvent explorer 26 époques clés, observer les positions passées des continents, zoomer sur leur ville, et même découvrir quelles espèces dominaient le monde à tel moment.

Une adresse, un voyage dans le temps

L’outil est d’une simplicité désarmante : une barre de recherche permet d’entrer n’importe quelle adresse — de Paris à Buenos Aires — et de la repositionner dans le contexte géologique de l’époque choisie. Résultat ? On découvre par exemple qu’il y a 240 millions d’années, le nord de la France se trouvait plus proche de l’équateur, au sein d’un climat chaud et sec, sur les rivages de la Pangée. Et ce n’est pas qu’un jouet pour curieux : Ancient Earth vulgarise avec brio des décennies de recherches complexes sur la tectonique des plaques, tout en suscitant l’émerveillement. Un rappel salutaire que nos repères terrestres ne sont que temporaires, que les continents voyagent, et que la Terre, elle, n’a jamais cessé de se transformer. Un globe, une adresse, et des millions d’années à explorer.