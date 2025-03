Affaire Riaumont : l’ex-prieur à la barre pour des fichiers pédopornographique

Le procès d’Alain Hocquemiller, ancien prieur du pensionnat de Riaumont à Liévin, s’ouvre ce mardi devant le tribunal judiciaire de Béthune. Il est poursuivi pour consultation, acquisition et détention d’images pédopornographiques, des faits qui s’étendent de janvier 2012 à avril 2017. Cette affaire s’inscrit dans un contexte plus large, où plusieurs membres de cette communauté catholique traditionaliste font l’objet d’enquêtes pour des faits de violences et de maltraitances sur mineurs.

L’affaire a débuté en 2017, lors d’une perquisition menée dans le cadre d’une autre enquête sur des violences à Riaumont. Les enquêteurs avaient alors découvert sur l’ordinateur personnel du religieux près de 2 000 fichiers à caractère pornographique, dont certains impliquant des mineurs. L’accusé réfute toute volonté de consulter spécifiquement du contenu pédopornographique, affirmant que ses recherches portaient sur de jeunes adultes et servaient à « gérer ses pulsions ». Son casier judiciaire étant vierge, il encourt néanmoins jusqu’à cinq ans de prison et 75 000 euros d’amende.

Ce procès est symbolique pour les anciens élèves de Riaumont, qui dénoncent depuis des années des abus dans cet établissement fermé depuis 2019. Plusieurs anciens pensionnaires attendent avec impatience une condamnation, estimant que cette institution religieuse a longtemps échappé à la justice. Outre ce procès, Alain Hocquemiller est également mis en examen pour violences sur mineurs et pourrait être jugé prochainement avec cinq autres religieux.

Depuis la révélation de ces affaires en 2018, la communauté de Riaumont est sous le feu des projecteurs. Son école hors contrat a été radiée par le rectorat de Lille, et les séjours de scouts y sont désormais interdits. Cette audience pourrait marquer le début d’une série de procès visant à faire la lumière sur les abus commis au sein de cette institution religieuse qui, durant des décennies, était restée à l’écart des sanctions judiciaires.