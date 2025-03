Voyager au Royaume-Uni dès avril : on va devoir payer, en plus.

À partir du mercredi 2 avril 2025, une nouvelle formalité administrative s’imposera à tous les voyageurs se rendant au Royaume-Uni sans visa. En plus du passeport, il faudra désormais obtenir une autorisation de voyage électronique (ETA, Electronic Travel Authorisation) pour entrer en Angleterre, en Écosse, au Pays de Galles et en Irlande du Nord.

Cette mesure, qui s’inscrit dans la loi sur la nationalité et les frontières adoptée en 2022, vise à mieux contrôler les entrées et sorties du territoire britannique. Elle concerne aussi bien les séjours touristiques que les déplacements professionnels ou les études de courte durée. L’ETA, valable deux ans ou jusqu’à l’expiration du passeport auquel elle est liée, permettra d’effectuer plusieurs séjours au Royaume-Uni tant que leur durée ne dépasse pas six mois.

L’autorisation de voyage est payante, son coût s’élevant à 10 livres sterling, soit environ 12 euros. La demande peut être effectuée dès le 5 mars 2025 sur le site officiel du gouvernement britannique ou via une application dédiée.

Jusqu’à présent, seuls les citoyens de certains pays, comme le Qatar ou l’Arabie saoudite, étaient concernés par cette mesure, mise en place progressivement depuis 2023. Désormais, les ressortissants européens doivent eux aussi s’y conformer. Cette réforme est en partie une conséquence du Brexit, qui a mis fin à la libre circulation entre le Royaume-Uni et l’Union européenne.

Si cette procédure n’est pas un visa à proprement parler, elle permet au gouvernement britannique de renforcer le contrôle des voyageurs avant leur arrivée. L’ETA vise notamment à identifier en amont les individus considérés comme une menace pour la sécurité nationale, à suivre les habitudes de voyage des visiteurs et, accessoirement, à générer de nouvelles sources de revenus grâce aux frais de dossier imposés.

Toute personne prévoyant de se rendre au Royaume-Uni doit donc anticiper cette démarche administrative pour éviter tout refus d’embarquement.