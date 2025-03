Votre idée créative est-elle aussi l’idée de quelqu’un d’autre ?

Dans le monde de l’innovation, il peut sembler qu’à chaque nouvelle idée, il y a une seule source et un créateur unique qui la soutient.



Cependant, la réalité peut être plus complexe, car une phénomène intéressant émerge, suggérant que les êtres humains créent simultanément et de manière parallèle.



Ce phénomène, qui reflète la capacité humaine partagée à penser et à résoudre des problèmes, se manifeste dans de nombreuses découvertes scientifiques et artistiques à travers l’histoire. Il soulève des questions sur la nature de la créativité et de l’intelligence collective de l’humanité.



La répétition des idées à travers l’histoire



À travers les âges, de nombreuses découvertes ont été faites simultanément par des scientifiques et des penseurs différents dans des lieux différents.



L’une des plus célèbres de ces occurrences a eu lieu au XVIIe siècle avec l’invention du calcul différentiel et intégral.



Isaac Newton en Angleterre et Gottfried Leibniz en Allemagne ont développé indépendamment cette branche des mathématiques, bien que l’histoire ait été marquée par des conflits sur la priorité de l’invention.



Malgré leurs approches différentes, chacun a contribué à la fondation de la physique moderne et de l’ingénierie, soulignant que l’innovation n’est pas limitée à un seul individu, mais résulte d’efforts collectifs stimulés par des circonstances communes.



Au XVIIIe siècle, Carl Wilhelm Scheele et Joseph Priestley ont indépendamment découvert l’oxygène, révolutionnant ainsi la chimie.



Bien que leurs expériences aient été indépendantes, leur découverte de l’importance de l’oxygène a contribué à changer notre compréhension de la chimie, ce qui a également permis d’établir les principes des réactions chimiques et de la conservation de la masse.



En avançant au XIXe siècle, nous constatons que la théorie de l’évolution par sélection naturelle n’était pas uniquement l’œuvre de Charles Darwin, mais qu’Alfred Russel Wallace l’a également proposée en même temps.



Cette découverte, qui est devenue un pilier pour comprendre la diversité biologique, est un autre exemple de la façon dont les esprits humains se croisent dans leurs tentatives de résoudre les mêmes problèmes.



Avec l’avancée du XXe siècle, nous avons vu la découverte de la fission nucléaire, réalisée par Lise Meitner et Otto Hahn en Allemagne, ainsi qu’Enrico Fermi aux États-Unis. Bien que chaque équipe ait travaillé indépendamment, leurs résultats ont conduit à des changements radicaux dans la production d’énergie, la médecine et la politique mondiale.



Quant au XXIe siècle, la découverte de la technologie CRISPR-Cas9 pour couper et modifier les gènes a été développée simultanément par Jennifer Doudna et Emmanuelle Charpentier aux États-Unis, et Feng Zhang en Chine. Cette technologie, considérée comme l’une des plus grandes inventions scientifiques modernes, permet de modifier les gènes avec une précision élevée, offrant ainsi des possibilités pour traiter les maladies génétiques et améliorer l’agriculture et l’ingénierie biologique.



Cependant, l’innovation collective ne se limite pas seulement au domaine scientifique. De nombreuses œuvres artistiques montrent également ce phénomène. Par exemple, en 1998, deux films sur l’impact des astéroïdes sur la Terre ont été présentés : « Deep Impact » et « Armageddon », deux films produits indépendamment, mais presque simultanément.



Cette simultanéité reflète la curiosité collective de l’humanité face aux menaces existentielles et aux imaginaires relatifs à la façon de les surmonter.



Nous pouvons voir que la créativité n’est pas nécessairement le produit d’un seul individu, mais elle est le fruit d’un effort collectif qui reflète les idées et émotions partagées entre les êtres humains à des périodes de temps rapprochées.



Cette phénomène se concrétise dans le concept de « l’intelligence collective » proposé par le sociologue français Émile Durkheim, qui suggère que les êtres humains partagent un « esprit collectif » capable d’influencer divers domaines de la vie, qu’ils soient scientifiques ou artistiques.